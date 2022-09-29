Це не ковбойський фільм: папа Франциск назвав війну в Україні третьою світовою

Глава Ватикану переконаний, що у війні завжди найбільше страждають народи країн, що воюють, які розплачуються за рішення політиків своїм життям.

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Папа Римський Франциск відвідав столицю Казахстану, де зустрівся із єзуїтами. Під час розмови глава Ватикану прокоментував ситуацію в Україні та заявив, що помилково вважати цей конфлікт війною лише між Росією та Україною, оскільки йдеться про світову війну. Про це пише видання ордена єзуїтів La Civiltà Cattolica.

"Йде війна, і я думаю, що було б помилкою думати, що це ковбойський фільм, де є добрі та погані хлопці. Також помилково думати, що це війна між Росією та Україною і не більше. Ні, це світова війна", — зазначив Франциск.

За його словами, у цій війні жертвою безперечно є Україна, проте в причинах виникнення збройного конфлікту слід розібратися. Папа вважає, що існують міжнародні чинники, що сприяли провокуванню війни. Він згадав випадок, коли ще у грудні минулого року один із глав держав висловив стурбованість тим, що НАТО просувається на Схід.

"НАТО почала стукати у ворота Росії, не розуміючи, що росіяни є імперцями і бояться відсутності безпеки кордонів. Він висловив побоювання, що це спровокує війну, і вона вибухнула через два місяці", — розповів Франциск.

Глава Ватикану у зв'язку з цим зазначив, що зараз світові імперіалісти перебувають у стані конфлікту, тому що коли вони відчувають якусь небезпеку, то, як єдина відповідь на неї, розв'язують війну.

"Я не сумніваюся, що ми вже живемо в умовах Третьої світової війни. За сторіччя ми бачили три: одну між 1914 та 1918 роками, іншу між 1939 та 1945 роками, і ось тепер ми переживаємо цю", — переконаний Франциск.

Він також наголосив, що у цій війні страждає і український і російський народ, і платять за страждання саме бідні люди, що призводить до множення взаємної ненависті. Тому жертви в цій ситуації — звичайні люди, які розплачуються за шаленство війни своїм власним життям.

"Платять, як завжди, бідні люди. І це породжує ненависть. Ті, хто розв'язує війни, забувають про людяність і не дивляться на реальне життя людей, а ставлять за основу партійні інтереси і владу", — підкреслив глава Ватикану.

Також папа Франциск нагадав співрозмовникам про свої заяви щодо розв'язаної Кремлем війни, в яких він назвав вторгнення в Україну неприйнятною огидною, безглуздою, варварською, блюзнірською агресією.

Нагадаємо, папа Римський Франциск побічно розкритикував патріарха Кирила за підтримку військової агресії РФ проти України. За його словами, релігійні лідери не повинні дозволяти, щоб політики використовували у своїх цілях віровчення, а також не повинні погоджуватися зі знищенням людських життів.