Бог не підтримує війну: Папа Римський непрямо дорікнув главі РПЦ за підтримку агресії

Понтифік виступив на з'їзді світових релігійних лідерів у Казахстані, де закликав "йти шляхом миру, а не війни". Патріарх Кирило на зустріч не приїхав, але надіслав представників РПЦ.

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Папа Римський Франциск непрямо розкритикував патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила за підтримку військової агресії РФ проти України. Про це повідомляє агентство Reuters.

Сьогодні, 14 вересня, понтифік виступив на сьомому Конгресі лідерів світових та традиційних релігій у столиці Казахстану Нур-Султані. На зустрічі, де зібралися християни, юдеї, мусульмани, буддисти, індуїсти та представники інших конфесій, Франциск сказав, що Бог не підтримує війну.

"Бог є мир. Він завжди веде нас шляхом миру, а не шляхом війни", — зокрема, зазначив Папа Римський.

У своєму зверненні понтифік закликав не виправдовувати воєнні дії релігією. Він наголосив, що всі конфлікти мають вирішувати за допомогою діалогу, а не через "нікчемні доводи сили", застосування зброї та погрози.

"Ніколи не можна виправдовувати насильство. Ми не повинні дозволити, щоб світське використовувало священне у своїх цілях. Нехай ніколи священне не буде опорою влади, а влада не спирається на сакральність!" — наголосив глава католицької церкви.

Франциск звернувся до присутніх на зустрічі, наполягаючи, що світові релігійні лідери мають об'єднатися у засудженні війни.

"Якщо творець, якому ми присвятили своє життя, є автором людського життя, то як ми, ті, хто називаємо себе вірянами, можемо погодитися на знищення цього життя", — сказав Франциск.

Як уточнюють журналісти, російський патріарх Кирило також мав приїхати на зустріч у Казахстані, проте відмовився від поїздки. Замість себе він направив до Нур-Султана делегацію РПЦ на чолі з митрополитом Антонієм, який є його правою рукою.

Митрополит Антоній також особисто зустрівся з Папою Римським, після чого розповів журналістам, що аудієнція була "дуже сердешною". За його словами, Франциск має намір зустрітися з патріархом Кирилом. Перша і поки єдина їхня зустріч відбулася у 2016 році на Кубі.

Нагадаємо, у своїй заяві 24 серпня Франциск прокоментував вбивство російської пропагандистки Дар'ї Дугіної, дочки російського філософа ультраправого штибу Олександра Дугіна. Він сказав, що "невинні розплачуються за війну".

Посол України у Ватикані Андрій Юраш розкритикував Папу Римського за таку реакцію на смерть росіянки. Він зазначив, що промова понтифіка його розчарувала і змусила замислитись над багатьма речами. Юраш вважає, що росіяни зробили з Дугіної "сакральну жертву", яка тепер перебуває на щиті війни.