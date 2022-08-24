Назвав Дугіну "невинною жертвою": посол України у Ватикані розкритикував Папу Римського

За словами Юраша, сьогоднішня промова Папи розчарувала і змусила його замислитись над багатьма речами. Він зазначив, що Дугіна убита росіянами як сакральна жертва і тепер перебуває на щиті війни.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш прокоментував коментар Папи Римського Франциска і розкритикував його за те, що той назвав загиблу російську пропагандистку Дар'ю Дугіну "невинною жертвою війни". Про це дипломат написав на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогоднішня промова Папи розчарувала і змусила мене задуматися над багатьма речами. Не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора і жертву, ґвалтівника і зґвалтованого. Як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму невинною жертвою? Вона вбита росіянами як сакральна жертва і зараз знаходиться на щиті війни", — написав Юраш.

[ + – ] Юраш розкритикував Папу Римського

Що сказав Папа Римський?

Папа Римський Франциск після закінчення спільної аудієнції у Ватикані 24 серпня прокоментував смерть російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Він зазначив, що за війну "розплачуються безневинні".

"Я думаю про бідну жінку, яку підірвали бомбою, закладеною під сидінням її машини в Москві. Невинні платять за війну", — зокрема сказав понтифік.

Також Папа Римський у своїй промові закликав до "конкретних кроків" для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції.

"Я сподіваюся, що зроблять конкретні кроки, щоб покласти край війні та запобігти ризику ядерної катастрофи в Запоріжжі", — сказав Франциск.

Раніше ми повідомляли, що Дар'я Дугіна — дочка ультраправого російського політолога, філософа та громадського діяча Олександра Дугіна, який упродовж багатьох років просував ідею знищення України як держави.

Як Фокус повідомляв раніше, сама Дугіна працювала журналісткою, писала для низки пропагандистських російських ЗМІ та ресурсів, близьких до влади РФ, включаючи "Царьград", "Звезда" та RT. Вона відкрито виступала за російське вторгнення в Україну, а вбивство російськими солдатами мирних жителів у Бучі називала "інсценуванням".

Також вона готувала матеріали для сайту батька.

Нагадаємо, Дар'я Дугіна загинула 20 серпня внаслідок підриву автомобіля, в якому нібито мав повертатися з громадського заходу її батько.