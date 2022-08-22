Ідеолог "російського світу" та "мозок Путіна": хто такий Олександр Дугін, про якого всі говорять

У 2006 році Київ оголосив російського філософа та публіциста персоною нон грата. Уже тоді Дугін активно просував (і продовжує це робити) ідею знищення України як держави. Своєю "місією" він вважає створення "євразійської наддержави", центром якої має стати Росія.

20 серпня в Підмосков'ї вибухнув позашляховик, за кермом якого була пропагандистська журналістка Дар'я Дугіна. 29-річна росіянка загинула миттєво, вибуховий пристрій було закладено під днищем автомобіля з боку водія. Втім, широкому колу українців досі Дар'я була практично не відома. На відміну від свого батька — Олександра Дугіна, який ще у 2014 році закликав Росію до повномасштабної війни, а в українських ЗМІ його вже багато років відкрито називають фашистом, з нещодавніх пір — "р*шистом". Чим же так "уславився" російський філософ, розбирався Фокус.

Адепт фашизму: Дугін і його ідея "євразійства"

Олександра Дугіна називають ідеологом так званого руху "неоєвразійства". Ультраправий філософ обстоює ідею створення "євразійської наддержави", центром якої нібито має стати Росія за рахунок поглинання (що рівноцінно знищенню) сусідніх країн, враховуючи Україну. Так "євразійська імперія", вважає росіянин, протистоятиме США та НАТО.

Відповідно, за Дугіним, прилеглі країни не можуть існувати як окремі, незалежні держави. Вони повинні розчинитися, ставши частиною такої нової наддержави. І будь-які національні ідеї та прояви, очевидно, заважають цьому задуму.

Західні експерти багато років тому визначили Дугіна як одного з головних ідеологів Кремля, який просуває такі фашистські ідеї. Старший науковий співробітник Інститут Гуваре Джон Б. Данлоп у 2004 році докладно розповідав про зв'язки та вплив Дугіна на керівництво РФ. Як вважає учений, саме філософ став "одним із розробників концепції національної безпеки" Росії.

За словами Данлопа, величезний вплив книги Дугіна "Основи геополітики: геополітичне майбутнє Росії" на російських політиків продемонструвало зростання фашизму в Росії.

"Той вплив, який ця книга, навмисно стилізована під підручник, чинить на провідних представників російських еліт, свідчить про хвилююче поширення фашистських ідей і настроїв протягом пізньоєльцинського та путінського періодів. Висновки роботи щодо України можна висловити гранично чітко: якщо її ідеї будуть реалізовані, то Україна припинить існування як незалежна держава і швидше за все буде розчленована”, — зокрема, писав Данлоп.

Важливий факт: Київ ще в 2006 р. оголосив Дугіна персоною нон-грата в Україні.

[ + – ] Дугін неодноразово заявляв, що розпад України "неминучий"

Дугін — "мозок Путіна"

У західних ЗМІ Дугіна також заведено називати "мозком Путіна". Так, видання The Washington Post у статті від 22 березня цього року підкреслює:

"Напередодні свого кривавого вторгнення президент Росії Володимир Путін виступив з довгою і безладною промовою, що заперечує існування України й українців, промову, яку багато західних аналітиків визнали дивною і нестримною. … Аналіз [Путіна] виходив безпосередньо з робіт фашистського пророка максимальної Російської імперії на ім'я Олександр Дугін".

Як вважають журналісти, останні 20 років Росія діяла за сценарієм окультного філософа, що зрештою привело весь світ на межу нової Великої війни.

"Продукт радянського занепаду пізнього періоду, Дугін належить до довгої і похмурої лінії політичних теоретиків, які винаходять сильне та славне минуле, пронизане містикою і слухняне владі, щоб пояснити сучасне, що не відбулося. Майбутнє полягає в тому, щоб відвоювати це минуле комерційного, космополітичного, справжнього", — міркує видання.

Свій план Дугін буквально виклав у книзі "Основи геополітики". Так, за його задумом, у США російські агенти мають розпалювати релігійні та расові чвари. У Великій Британії — посилювати історичні розбіжності з континентальною Європою. Водночас країни Західної Європи Росія має залучити нафтою, газом і продовольством.

Що Дугін говорив про Україну?

Дугін про розпад України (ефір Національної служби новин)

"Не можу сказати, чи буде це скоро, але це безумовно [трапиться]. Тому що в Україні, як і раніше, живуть два народи. Возз'єднання з Росією Криму та відстоювання частини Донбасу не вирішили проблему. … Якщо ж повалення хунти в Києві не відбудеться, Новоросія, друга Україна, виникне сама. Донбас стане ядром і центром цієї другої України. Приєднання цієї Новоросії до Росії абсолютно необов'язково, це як вирішить її народ".

Про політику Росії щодо України (ефір Національної служби новин. січень 2021 р.):

"Росія не ворог України. Нам би найкраще мати дружню Україну з двох народів. У нас немає мети завдати шкоди українському народу, зруйнувати українську державність. Це міфи".

Про повномасштабну війну в Україні (квітень 2022 р.)

"Російська армія нині бореться із суверенними державами, які нав'язують однополярний світ. Ми не можемо програти цю війну. … Наш український крок — це виклик однополярному світовому порядку, орієнтованому на США та НАТО".

Про цілі у війні на території України (квітень 2022 р.)

"Контроль над певною частиною Донбасу чи України — це не перемога Росії. Наші солдати не повернуться додому, допоки не будуть знищені цілі, поставлені по всій країні, і не буде встановлено безпеки, або поки Зеленський не здасться."

Нагадаємо, в ФСБ заявили про розкриття вбивства доньки філософа й ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна Дар'ї. За твердженням російських силовиків, злочин було сплановано та вчинено українськими спецслужбами.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на повідомлення російських спецслужб, заявивши, що російська пропаганда знову створює вигадані світи.