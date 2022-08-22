Идеолог "русского мира" и "мозг Путина": кто такой Александр Дугин, про которого все говорят

В 2006 году Киев объявил российского философа и публициста персоной нон грата. Уже тогда Дугин активно продвигал (и продолжает это делать) идею уничтожения Украины как государства. Своей "миссией" он считает создание "евразийской сверхдержавы", центром которой должна стать Россия.

20 августа в Подмосковье взорвался джип, за рулем которого была пропагандистская журналистка Дарья Дугина. 29-летняя россиянка погибла мгновенно, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля с водительской стороны. Впрочем, широкому кругу украинцев до этого дня Дарья была практически не известна. В отличие от своего отца – Александра Дугина, который еще в 2014 году призывал Россию к полномасштабной войне, а в украинских СМИ его уже много лет в открытую называют фашистом, с недавних пор – "р*шистом". Чем же так "прославился" российский философ, разбирался Фокус.

Адепт фашизма: Дугин и его идея "евразийства"

Александра Дугина называют идеологом так называемого движения "неоевразийства". Ультраправый философ ратует за идею созданию "евразийской сверхдержавы", центром которой якобы должна стать Россия за счет поглощения (что равноценно уничтожению) соседних стран, включая Украину. Так "евразийская империя", полагает россиянин, будет противостоять США и НАТО.

Соответственно, по Дугину, близлежащие страны не могут существовать как отдельные, независимые государства. Они должны раствориться, став частью такой новой "сверхдержавы". И любые национальные идеи и проявления, очевидно, мешают этому замыслу.

Западные эксперты много лет назад определили Дугина как одного из главных идеологов Кремля, продвигающего такие фашистские идеи. Старший научный сотрудник Институт Гуваре Джон Б. Данлоп в 2004 году подробно рассказывал о связях и влиянии Дугина на руководство РФ. Как считает ученый, именно философ стал "одним из разработчиков концепции национальной безопасности" России.

По словам Данлопа, огромное влияние книги Дугина "Основы геополитики: геополитическое будущее России" на российских политиков продемонстрировало рост фашизма в РФ.

"То влияние, которое эта книга, намеренно стилизованная под учебник, оказывает на ведущих представителей российских элит, свидетельствует о волнующем распространении фашистских идей и настроений в течение позднеельцинского и путинского периодов. Выводы работы в отношении Украины можно выразить предельно четко: если ее идеи будут реализованы, то Украина прекратит существование как независимое государство и скорее всего будет расчленена", – в частности, писал Данлоп.

Важный факт: Киев еще в 2006 г. объявил Дугина персоной нон-грата в Украине.

[ + – ] Дугин неоднократно заявлял, что распад Украины "неминуем".

Дугин – "мозг Путина"

В западных СМИ Дугина также принято называть "мозгом Путина". Так, издание The Washington Post в статье от 22 марта этого года подчеркивает:

"Накануне своего кровавого вторжения президент России Владимир Путин выступил с длинной и бессвязной речью, отрицающей существование Украины и украинцев, речь, которую многие западные аналитики сочли странной и несдержанной. … Анализ [Путина] исходил непосредственно из работ фашистского пророка максимальной Российской империи по имени Александр Дугин".

Как считают журналисты, последние 20 лет Россия как раз действовала по сценарию оккультного философа, что в итоге привело весь мир на грань новой Большой войны.

"Продукт советского упадка позднего периода, Дугин принадлежит к длинной и мрачной линии политических теоретиков, которые изобретают сильное и славное прошлое, пронизанное мистикой и послушное властям, чтобы объяснить несостоявшееся настоящее. Будущее заключается в том, чтобы отвоевать это прошлое у либерального, коммерческого, космополитического настоящего", – рассуждает издание.

Свой план Дугин буквально изложил в книге "Основы геополитики". Так, по его задумке, в США российские агенты должны разжигать религиозные и расовые распри. В Великобритании – усугублять исторические разногласия с континентальной Европой. В то же время страны Западной Европы Россия должна привлечь нефтью, газом и продовольствием.

Что Дугин говорил об Украине?

Дугин о распаде Украины (эфир Национальной службы новостей)

"Не могу сказать, будет ли это скоро, но это безусловно [случится]. Потому что на Украине по-прежнему живут два народа. Воссоединение с Россией Крыма и отстаивание части Донбасса не решили проблему. … Если же свержения хунты в Киеве не произойдет, Новороссия, вторая Украина, возникнет сама. Донбасс станет ядром и центром этой второй Украины. Присоединение этой Новороссии к России совершенно необязательно, это как решит ее народ".

О политике России в отношении Украины (эфир Национальной службы новостей. январь 2021 г.):

"Россия не враг Украины. Нам бы лучше всего иметь дружественную Украину, состоящую из двух народов. У нас нет цели принести вред украинскому народу, разрушить украинскую государственность. Это мифы".

О полномасштабной войне в Украине (апрель 2022 г.)

"Российская армия в настоящее время борется с суверенными державами, которые навязывают однополярный мир. Мы не можем проиграть эту войну. … Наш украинский шаг — это вызов однополярному мировому порядку, ориентированному на США и НАТО".

О целях в войне на территории Украины (апрель 2022 г.)

"Контроль над определенной частью Донбасса или Украины — это не победа России. Наши солдаты не вернутся домой, пока не будут уничтожены цели, поставленные по всей стране, и не будет установлена безопасность, или пока Зеленский не сдастся."

Напомним, в ФСБ заявили о раскрытии убийства дочери философа и идеолога "русского мира" Александр Дугина Дарьи. По утверждению российских силовиков, преступление было спланировано и совершено украинскими спецслужбами.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на сообщение российских спецслужб, заявив, что российская пропаганда вновь создает вымышленные миры.