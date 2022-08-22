ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, обвинив спецслужбы Украины

По версии, заявленной российскими силовиками, подрыв был спланирован и совершен украинскими спецслужбами. Исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая находилась в Москве с дочерью.

В ФСБ заявили о раскрытии убийства дочери философа и идеолога "русского мира" Александр Дугина. По мнению российских силовиков, преступление было спланировано и совершено украинскими спецслужбами. Исполнительницей, по версии следствия, стала гражданка Украины Наталья Вовк, якобы выехавшая после устроенного взрыва в Эстонию, передает ТАСС.

Наталья Вовк 1979 года рождения, она приехала в РФ вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан. ФСБ считает, что Вовк провела минирование автомобиля. На территории РФ она оказалась 23 июля вместе с дочерью. Они арендовали жилье в том же доме, что и Дугина, и вели за ней слежку на Mini Cooper, причем несколько раз меняли номерные знаки автомобиля.

Прошло менее двух суток с момента гибели Дарьи Дугиной — ее автомобиль взорвался во время движения. По данным Mash, за автомобилем, в котором находилась Дугина, следили люди с обезличенными телефонами.

Сообщается, что при въезде в РФ на автомобиле значились номера так называемой "ДНР" — Е982ХН DPR, в Москве использовался казахстанский номер — 172AJD02, а при выезде украинский — AH7771IP.

РосСМИ опубликовали удостоверение Натальи Вовк (в девичестве Шабан), подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Сообщается ,что она якобы числится в составе полка "Азов".

[ + – ] Удостоверение личности на имя Натальи Павловны Шабан (Вовк)

Что известно о Дарье Дугиной?

Родившаяся в 1992 году Дарья Дугина работала журналистом, писала для росСМИ и ресурсов, близких к властям РФ, среди прочего, "Царьград", "Звезда", RT. В ее отношении действовали персональные санкции США и Великобритании.

Дарья Дугина — дочь известного политолога, философа и общественного деятеля Александра Дугина. После событий 2 мая в Одессе 2014 года Дугин в интервью жунралистам призвал убивать украинцев, позже скандальное интервью было удалено. В 2015 году его книги в Украине оказались под запретом.

Напомним, что автомобиль Дарьи Дугиной могли взорвать по звонку телефона. Следствие говорит о слежке за внедорожником Toyota Land Cruiser.

Ранее Фокус разбирался в том, кто убил дочь Дугина. Подрыв авто в Подмосковье — акция российских спецслужб для мобилизации населения РФ и дискредитации Украины.