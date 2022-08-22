Автомобиль Дарьи Дугиной могли взорвать по звонку телефона, – СМИ

Следователи говорят о слежке за внедорожником Toyota Land Cruiser от места минирования на парковке усадьбы Захарово. Телефоны исполнителей выяснить не могут.

Автомобиль Дарьи Дугиной, дочери идеолого русского мира Александра Дугина, могли взорвать по звонку телефона. Об этом сообщило издание Mash со ссылкой на версию следствия.

За машиной Дугиной перед подрывом следили люди с обезличенными телефонами, по звонку с одного из них могла сработать взрывчатка, говорят правоохранители.

Биллинг показал слежку за внедорожником Toyota Land Cruiser, на котором ездила Дарья Дугина от предполагаемого места минирования на парковке усадьбы Захарово до места взрыва.

[ + – ] Очевидцы говорят, что вззрывчатка в джипе сдетонировала во время движения

Телефоны исчезли из сети сразу после взрыва, пишет СМИ.

Источники российского канала РЕН ТВ сообщили о возможном следе спецслужб Украины в причастности к подрыву Дугиной. Мотив ликвидации девушки – ее общественная деятельность, говорят собеседники.

Александр Дугин ранее жаловался на якобы множество угроз из Украины ему и дочери. Дугины не обращали внимание на предупреждения.

Напомним, что автомобиль Дарьи Дугиной взорвался в Подмосковье вечером 20 августа, пропагандисты из РФ сразу заговорили об ударе по украинским "центрам принятия решений".

Александра Дугина забрали в больницу после инцидента.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев сказал, что ответственность за взрыв автомобиля Дарьи Дугиной взяли на себя партизаны из "Национальной республиканской армии России".