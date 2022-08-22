Автомобіль Дар'ї Дугіної могли підірвати за дзвінком телефона, — ЗМІ

Слідчі говорять про стеження за позашляховиком Toyota Land Cruiser від місця мінування на паркуванні садиби Захарово. Телефони виконавців з'ясувати не можуть.

Автомобіль Дар'ї Дугіної, дочки ідеолого російського світу Олександра Дугіна, могли підірвати за телефонним дзвінком. Про це повідомило видання Mash із посиланням на версію слідства.

За машиною Дугіної перед підривом стежили люди зі знеособленими телефонами, за дзвінком із одного з них могла спрацювати вибухівка, кажуть правоохоронці.

Біллінг показав стеження за позашляховиком Toyota Land Cruiser, на якому їздила Дар'я Дугіна від передбачуваного місця мінування на паркуванні садиби Захарова до місця вибуху.

[ + – ] Очевидці кажуть, що вибухівка в джипі здетонувала під час руху

Телефони зникли з мережі одразу після вибуху, пише ЗМІ.

Джерела російського каналу РЕН ТВ повідомили про можливий слід спецслужб України в причетності до підриву Дугіної. Мотив ліквідації дівчини — її громадська діяльність, кажуть співрозмовники.

Олександр Дугін раніше скаржився на нібито багато погроз із України йому та доньці. Дугіни не звертали увагу на попередження.

Нагадаємо, що автомобіль Дар'ї Дугіної вибухнув у Підмосков'ї ввечері 20 серпня, пропагандисти з РФ відразу заговорили про удар по українських "центрах ухвалення рішень".

Олександра Дугіна забрали в лікарню після інциденту.

Колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов сказав, що відповідальність за вибух автомобіля Дар'ї Дугіної взяли на себе партизани з "Національної республіканської армії Росії".