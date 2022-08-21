Да'рю Дугіну вбили партизани, які полюють на Путіна, – колишній депутат Держдуми РФ

За словами Іллі Пономарьова, підрив автомобіля Дар'ї Дугіної влаштувала "Національна республіканська армія (НРА) Росії". Партизани випустили маніфест, де оголосили про ліквідацію російських чиновників.

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що за підривом автомобіля Дар'ї Дугіної, дочки ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна може стояти партизанська організація "Національна республіканська армія (НРА) Росії". Про це він сказав в ефірі YouTube-каналу "Утро февраля".

"Ця акція, як і багато інших партизанських акцій прямої дії, здійснених на території Росії за останні місяці, реалізована НРА. Ми встановили зв'язок з її бійцями за допомогою нашого ресурсу Роспартизан, який висвітлює наростаючу хвилю опору в РФ", — сказав Пономарьов.

Повну версію маніфесту опубліковано в Telegram-каналі партизанів. Зокрема, організація оголосила президента Росії Володимира Путіна узурпатором влади та воєнним злочинцем, який розв'язав "братовбивчу війну між слов'янськими народами" та відправив російських загарбників на безглузду смерть.

"Убогість і труни для одних, палаци для інших — суть його політики. Путін буде нами скинутий і знищений. Ми оголошуємо чиновників уряду РФ і регіональних адміністрацій посібниками узурпатора — ті, хто не складе своїх повноважень, будуть нами знищуватися", — заявили бійці.

Партизани оголосили поза законом бізнесменів, пов'язаних з корупцією та чиновниками, силовиків та військових, які охороняють чинний режим.

Ілля Пономарьов у спілкуванні з "Українською правдою" заявив, що веде контакти з представниками організації з квітня 2022 року.

"Активно допомагаємо різними способами", — наголосив він.

Підрив доньки Дугіна — МЗС РФ заявив про "держтероризм"

Якщо російські правоохоронці доведуть причетність Києва до загибелі Дар'ї Дугіної, можна говорити про політику державного тероризму, написала в Telegram речниця російського МЗС Марія Захарова.

"Якщо підтвердиться український слід, а таку версію озвучив голова "ДНР" Денис Пушилін, і вона має бути перевірена компетентними органами, треба вести мову про політику державного тероризму, що реалізується київським режимом", — зазначила чиновник.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк спростував причетність Києва до вбивства Дар'ї Дугіної. Україна, за його словами, не є кримінальною державою, як Росія, і, тим більше не терористична держава.

Росія, на думку Подоляка, починає розвалюватися зсередини, політичні угруповання вже виборюють місця в майбутній владі. Вбивство Дугіної використовуватимуть для збільшення ідеологічного інформаційного тиску на росіян.

"Типу "давайте підемо все ж таки, дійсно, масово різати українців". І друге, для того, щоб починався певний перерозподіл внутрішнього ідеологічного простору в самій Росії, і він ставав ще більш ультрарадикальним", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, що автомобіль Toyota Land Cruiser дочки Дугіна, 29-річної журналістки та політологині Дар'ї Дугіної, вибухнув у Підмосков'ї ввечері 20 серпня. Дугіна загинула на місці.

Російські пропагандисти після того, що сталося, закликали вдарити по "центрах прийняття рішень" в Україні.

"Філософ Путіна" опинився у лікарні після загибелі його дочки. Вибух відірвав дах машини, жінку разом із нею викинуло на дорогу.