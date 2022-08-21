"Філософ Путіна" Олександр Дугін потрапив до лікарні після загибелі доньки, — політолог

Очевидці повідомили, що під час вибуху дах автомобіля разом із Дар'єю Дугіною викинуло на дорогу. Її батько вчора був на місці ДТП.

Російський філософ, один з ідеологів "російського світу" Олександр Дугін потрапив до лікарні після загибелі його дочки Дар'ї внаслідок вибуху автомобіля в Підмосков'ї. Про це в неділю, 21 серпня, повідомив прокремлівський політолог Сергій Марков у своєму телеграм-каналі.

"Нещасний Олександр Дугін. Він зараз у лікарні. Наші величезні співчуття", — написав Марков.

Інших підтверджень госпіталізації Дугіна на момент публікації не було.

Загибель Дар'ї Дугіної: нові подробиці

Тим часом російське видання "Агентство" спростувало споконвічну інформацію, поширену соратниками Дар'ї Дугіної, про те, що під час інциденту вибухнув автомобіль її батька, а не її власний. З посиланням на бази даних, які витекли, журналісти стверджують, що йдеться про Toyota Land Cruiser 150 Prado, який не був зареєстрований на Олександра Дугіна, але належав його дочці.

Видання RT з посиланням на очевидця події повідомило, що вибух, внаслідок якого загинула Дар'я Дугіна, був сильним — спочатку автомобіль спалахнув, після чого вибухнув бак. У машини відірвало дах і жінку разом із нею викинуло на дорогу. За даними слідчого комітету РФ, бомбу закладено в автомобіль під днищем, з боку водія.

Як стверджує російський журналіст Саша Сотник, Дар'я Дугіна могла бути причетною до присвоєння коштів, які Кремль виділяв на кампанію Марін Ле Пен під час передвиборчих президентських перегонів у Франції, через що дочка філософа нібито хотіли "прибрати".

"Злив від інформатора: "Дугіна була причетна до крадіжки грошей, які Кремль виділив на фінансування виборчої компанії у Франції Ле Пен. Гроші до Марін так і не дійшли. Те саме сталося і з європейськими антиглобалістами. Дівчинка — щур. Але прибрати хотіли доньку та батька", — стверджує автор твіту.

Нагадаємо, вчора внаслідок вибуху автомобіля в Підмосков'ї загинула дочка Олександра Дугіна, якого західні ЗМІ називають "філософом Путіна". 29-річна Дар'я Дугіна, також відома як Дар'я Платонова, їхала з літературно-музичного фестивалю "Традиція". На цьому фестивалі був і її батько, який поїхав додому іншою машиною.

Російські пропагандисти та політики вже пов'язали подію з українською владою. Офіс президента України заперечує причетність до загибелі Дар'ї Дугіної.