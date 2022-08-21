"Философ Путина" Александр Дугин попал в больницу после гибели дочери, — политолог

Очевидцы сообщили, что при взрыве крыша автомобиля вместе с Дарьей Дугиной выбросило на дорогу. Ее отец вчера был на месте ДТП.

Российский философ, один из идеологов "русского мира" Александр Дугин попал в больницу после гибели его дочери Дарьи в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил прокремлевский политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале.

"Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице. Наши огромные соболезнования", — написал Марков.

Других подтверждений госпитализации Дугина на момент публикации не было.

Гибель Дарьи Дугиной: новые подробности

Тем временем российское издание "Агентство" опровергло изначальную информацию, распространенную соратниками Дарьи Дугиной, о том, что в ходе инцидента взорвалась автомобиль ее отца, а не ее собственный. Со ссылкой на утекшие базы данных журналисты утверждают, что речь идет о Toyota Land Cruiser 150 Prado, который не был зарегистрирован на Александра Дугина, но принадлежал его дочери.

Издание RT со ссылкой на очевидца происшествия сообщило, что взрыв, в результате которого погибла Дарья Дугина, был сильным — сначала автомобиль загорелся, после чего взорвался бак. У машины оторвало крышу и женщину вместе с ней выбросило на дорогу. По данным следственного комитета РФ, бомба была заложена в автомобиль под днищем, со стороны водителя.

Как утверждает российский журналист Саша Сотник, Дарья Дугина могла быть причастна к присвоению средств, которые Кремль выделял на кампанию Марин Ле Пен во время предвыборной президентской гонки во Франции, из-за чего дочь философа якобы хотели "убрать".

"Слив от информатора: "Дугина была причастна к краже денег, которые Кремль выделил на финансование избирательной компании во Франции — Ле Пен. Деньги до Марин так и не дошли. То же случилось и с европейскими антиглобалистами. Девочка — крыса. Но убрать хотели дочь и отца", — утверждает автор твита.

Напомним, вчера в результате взрыва автомобиля в Подмосковье погибла дочь Александра Дугина, которого западные СМИ называют "философом Путина". 29-летняя Дарья Дугина, также известная как Дарья Платонова, ехала с литературно-музыкального фестиваля "Традиция". На этом фестивале был и ее отец, который поехал домой на другой машине.

Российские пропагандисты и политики уже связали произошедшее с украинскими властями. Офис президента Украины отрицает причастность к гибели Дарьи Дугиной.