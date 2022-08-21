В Подмосковье погибла дочь идеолога "русского мира" Дугина: новые подробности (фото, видео)

Дарья Дугина погибла в результате подрыва автомобиля, с ней должен был ехать Александр Дугин, но пересел в другую. С фестиваля российский философ и его дочь уезжали в одно время, поэтому трагедия произошла на глазах у отца

В Подмосковье подорвался автомобиль дочери идеолога "русского мира" — российского философа Александра Дугина. 29-летняя журналистка и политолог Дарья Дугина погибла на месте. В результате взрыва возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в следственном комитете РФ, пишет "РИА НОВОСТИ".

"После осмотра места инцидента будут назначены, в том числе взрывотехническая и молекулярно-генетическая экспертизы, прорабатываются различные версии", — сказано в сообщении.

Российские СМИ пишут, что инцидент произошел вечером 20 августа в Одинцовском городском округе Москвы в районе поселка Большие Вяземы. Дарья Дугина ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruise. Во время движения машина подорвалась, въехала в ограждение и сгорела, а обломки разбросало по всей дороге.

Версии подрыва авто

Первой версией случившегося был взрыв газового баллона, однако сейчас правоохранители склоняются к тому, что под днищем авто сработало взрывное устройство.

Российский скрипач Петр Лундстрем заявил, что Александр и Дарья Дугины были вместе на фестивале "Традиция" в Подмосковье. Философ должен был быть ехать в машине, которая подорвалась, но пересел в другую.

Как сообщает Telegram-канал "112", предварительно, на парковке около усадьбы, где проходил фестиваль, в автомобиль было заложено взрывное устройство. С фестиваля Александр и Дарья Дугины уезжали в одно время, поэтому трагедия произошла на глазах у отца. Тем временем в сети показали кадры, где видно Дугина на месте происшествия.

Кроме того, знакомый погибшей и лидер общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов заявил, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дарьи Дугиной. Он предполагает, что целью был сам Александр Дугин.

"Это машина отца, Даша на другой машине ездит, но она поехала сегодня на его машине, а Александр Гельевич поехал другим образом. Он вернулся, был на месте трагедии. Насколько я понимаю, целью был непосредственно Александр Гельевич или, может, они вдвоем", — сказал он.

Что известно об Александре Дугине?

Александр Дугин — философ, политолог и консервативный публицист. Он является одним из идеологов концепций "русского мира" и новоевразийства, которая предполагает доминирование РФ над соседями, противостояние США и НАТО и распространение ее на территории Евразии.

Западные СМИ называют его одним из главных идеологов современной России. К нему якобы прислушивается Владимир Путин, многие силовики и кремлевские чиновники.

В 2014 году был внесен в санкционный список Европейского Союза, а в следующем году попал под персональные ограничения США и Канады из-за причастности к военной агрессии против Украины.

Что говорил Дугин об Украине?

После событий в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года Александр Дугин призвал убивать украинцев. Он полностью поддерживает начатое Россией вторжение в Украину и оккупацию всех ее территорий, кроме западных областей.

"Территорию от Одессы до Харькова мы освободим и, так или иначе, присоединим. Это уже не оговаривается. Западная Украина в составе Польши на первый взгляд это приемлемо. Нам – наше, а вторая половина Украины отходит туда, о чем мечтала ее власть", — заявлял он.

Напомним, 30 марта Фокус писал, что Александр Дугин отключился из эфира итальянского телевиденья после вопроса о гибели детей в Украине. Итальянский депутат от Демократической партии поинтересовался, является ли убийство 139 украинских детей геополитикой или философией.