У Підмосков'ї загинула дочка ідеолога "російського світу" Дугіна: нові подробиці (фото, відео)

Дар'я Дугіна загинула внаслідок підриву автомобіля, з нею мав їхати Олександр Дугін, але пересів до іншої. З фестивалю російський філософ та його дочка їхали в один час, тож трагедія сталася на очах у батька

У Підмосков'ї підірвався автомобіль дочки ідеолога "російського світу" — російського філософа Олександра Дугіна. 29-річна журналістка та політологиня Дар'я Дугіна загинула на місці. Внаслідок вибуху порушено кримінальну справу про вбивство. Про це повідомили у слідчому комітеті РФ, пише "РИА НОВОСТИ".

"Після огляду місця інциденту будуть призначені, зокрема вибухотехнічна та молекулярно-генетична експертизи, опрацьовуються різні версії", — сказано в повідомленні.

Російські ЗМІ пишуть, що інцидент трапився ввечері, 20 серпня, в Одинцовському міському окрузі Москви в районі селища Великі Вяземи. Дар'я Дугіна їхала своїм автомобілем Toyota Land Cruise. Під час руху машина підірвалася, в'їхала в огорожу та згоріла, а уламки розкидало по всій дорозі.

Версії підриву авто

Першою версією того, що сталося, був вибух газового балона, проте зараз правоохоронці схиляються до того, що під дном авто спрацював вибуховий пристрій.

Російський скрипаль Петро Лундстрем заявив, що Олександр та Дар'я Дугіни були разом на фестивалі "Традиція" у Підмосков'ї. Філософ мав їхати у машині, яка підірвалася, але пересів в іншу.

Як повідомляє Telegram-канал "112", попередньо, на парковці біля садиби, де проходив фестиваль, в автомобіль заклали вибуховий пристрій. З фестивалю Олександр та Дар'я Дугіни їхали в один час, тож трагедія сталася на очах у батька. Тим часом у мережі показали кадри, де видно Дугіна на місці події.

Крім того, знайомий загиблої та лідер громадського руху "Російський горизонт" Андрій Краснов заявив, що підірваний автомобіль належав батькові Дар'ї Дугіної. Він припускає, що ціллю був сам Олександр Дугін.

"Це машина батька, Даша іншою машиною їздить, але вона поїхала сьогодні на його машині, а Олександр Гєлєвич поїхав інакше. Він повернувся, був на місці трагедії. Наскільки я розумію, ціллю був безпосередньо Олександр Гелійович або, може, вони вдвох", — сказав він.

Що відомо про Олександра Дугіна?

Олександр Дугін — філософ, політолог та консервативний публіцист. Він є одним з ідеологів концепцій "російського світу" та новоєвразійства, яка передбачає домінування РФ над сусідами, протистояння США та НАТО та поширення її на території Євразії.

Західні ЗМІ називають його одним із головних ідеологів сучасної Росії. До нього нібито прислухається Володимир Путін, багато силовиків та кремлівських чиновників.

У 2014 році внесений до списку санкцій Європейського Союзу, а наступного року потрапив під персональні обмеження США та Канади через причетність до військової агресії проти України.

Що говорив Дугін про Україну?

Після подій в Одеському будинку профспілок 2 травня 2014 року Олександр Дугін закликав убивати українців. Він повністю підтримує розпочате Росією вторгнення в Україну та окупацію всіх її територій, крім західних областей.

"Територію від Одеси до Харкова ми звільнимо і, так чи інакше, приєднаємо. Це вже не обговорюється. Західна Україна у складі Польщі на перший погляд це прийнятно. Нам — наше, а друга половина України відходить туди, про що мріяла її влада", — заявляв він.

Нагадаємо, 30 березня Фокус писав, що Олександр Дугін відключився з ефіру італійського телебачення після питання загибелі дітей в Україні. Італійський депутат від Демократичної партії поцікавився, чи є вбивство 139 українських дітей геополітикою чи філософією.