Ідеолог "російського миру" Дугін від'єднався від ефіру після питання про загибель дітей в Україні

Італійський депутат від Демократичної партії поцікавився, чи вбивство 139 українських дітей є геополітикою чи філософією, після чого російський філософ від'єднався від прямого ефіру.

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Російський філософ та один з ідеологів "російського миру" Олександр Дугін від'єднався від ефіру після питання про десятки загиблих українських дітей внаслідок обстрілів військ РФ. Відеоролик із його участю у своєму Telegram-каналі опублікував нардеп VIII скликання, лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.

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Зокрема ефір на італійському телеканалі присвячений повномасштабному вторгненню російських військ в Україну та загибелі мирних жителів.

Ведучий повідомив Олександра Дугіна, що на зв'язку знаходиться депутат від Демократичної партії Італії Андреа Романо, який хотів би поставити питання російському філософу.

"Хочу назвати вам одну цифру — 139. 139. Це — загиблі діти. Сьогодні їх знищили бомби. На вашу думку, це геополітика чи філософія?" — поцікавився італійський парламентарій.

Один з ідеологів "російського миру" проігнорував питання та від'єднався від прямого ефіру, про що попередив ведучий програми.

"Андреа, я вас зупиню, тому що Дугін від'єднався", — резюмував ведучий ефіру.

[ + – ] Олександр Дугін від'єднався від прямого ефіру після питання про вбитих українських дітей

Олександр Дугін — російський філософ, перекладач, засновник ідейного руху "неоєвразійство" та один з ідеологів "російського миру". У 2014 році внесений до списку санкцій Європейського Союзу, а наступного року потрапив під персональні обмеження США та Канади через причетність до військової агресії проти України.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента України звинуватив Росію у створенні фейків у тому, що Польща планує окупувати українські території. За словами голови ОП Андрія Єрмака, РФ злякалася ідеї Варшави про посилання миротворчої місії НАТО в нашу країну, через що на росТВ активізувалися пропагандисти.

Також повідомляли, що Офіс генпрокурора оголосив підозру російським пропагандистам Ользі Скабєєвій та Дмитру Кисельову.