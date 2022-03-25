Пропагандисти РФ створюють фейки щодо планів Польщі окупувати частину України, — ОП

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, Росія злякалася ідеї Польщі про відправлення миротворчої місії НАТО в Україну.

Російські пропагандисти, реагуючи на міжнародну підтримку Києва, створюють фейки про наміри Польщі анексувати частину України. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, Росія створює антиукраїнські фейки через сильну підтримку України з боку Польщі, яку Кремль "ненавидить через наявність історичної пам'яті, як і в нашого народу".

Єрмак також припустив, що країну-агресора налякала пропозиція офіційної Варшави щодо формування і відправлення до нашої країни миротворців НАТО.

"Тому в Москві почали говорити, що під виглядом миротворчих місій наші союзники хочуть "повернути собі території, які були їхніми станом на 1939 рік". Такі інформаційні вкидання поширювалися і в 2014 році. Аналогічно нам розповідали, що Польща й інші сусіди нібито мріють поділити Україну", — продовжив глава ОП у своєму Telegram-каналі.

Єрмак нагадав, що ментальність і загарбницькі плани чужі вільним Європам та Україні, оскільки окупація чужих територій є виключно "особливістю" російського менталітету.

Коментуючи фейки про "плани Польщі", голова ОП резюмував, що Росія програє інформаційну війну Києву.

[ + – ] Пропагандисти РФ створюють фейки про плани Польщі окупувати частину України

Нагадаємо, раніше у Володимира Путіна стверджували, що окупація України не входить у плани Кремля, а війська РФ завдають ракетних ударів лише по військових об'єктах. За словами Дмитра Пєскова, Росія також може застосувати ядерну зброю, якщо буде "загроза для існування власне країни".

Також повідомлялося, що в Україні оголосили підозру пропагандистам Дмитру Кисельову й Ользі Скабєєвій. Російські телеведучі, за словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, отримали "свіжий процесуальний статус" одразу за трьома статтями Кримінального кодексу.