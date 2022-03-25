Пропагандисти РФ створюють фейки щодо планів Польщі окупувати частину України, — ОП
За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, Росія злякалася ідеї Польщі про відправлення миротворчої місії НАТО в Україну.
Російські пропагандисти, реагуючи на міжнародну підтримку Києва, створюють фейки про наміри Польщі анексувати частину України. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, Росія створює антиукраїнські фейки через сильну підтримку України з боку Польщі, яку Кремль "ненавидить через наявність історичної пам'яті, як і в нашого народу".
Єрмак також припустив, що країну-агресора налякала пропозиція офіційної Варшави щодо формування і відправлення до нашої країни миротворців НАТО.
"Тому в Москві почали говорити, що під виглядом миротворчих місій наші союзники хочуть "повернути собі території, які були їхніми станом на 1939 рік". Такі інформаційні вкидання поширювалися і в 2014 році. Аналогічно нам розповідали, що Польща й інші сусіди нібито мріють поділити Україну", — продовжив глава ОП у своєму Telegram-каналі.
Єрмак нагадав, що ментальність і загарбницькі плани чужі вільним Європам та Україні, оскільки окупація чужих територій є виключно "особливістю" російського менталітету.
Коментуючи фейки про "плани Польщі", голова ОП резюмував, що Росія програє інформаційну війну Києву.
Нагадаємо, раніше у Володимира Путіна стверджували, що окупація України не входить у плани Кремля, а війська РФ завдають ракетних ударів лише по військових об'єктах. За словами Дмитра Пєскова, Росія також може застосувати ядерну зброю, якщо буде "загроза для існування власне країни".
Також повідомлялося, що в Україні оголосили підозру пропагандистам Дмитру Кисельову й Ользі Скабєєвій. Російські телеведучі, за словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, отримали "свіжий процесуальний статус" одразу за трьома статтями Кримінального кодексу.