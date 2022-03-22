"Якщо буде загроза": в Путіна не відкидають застосування ядерної зброї (відео)

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також заявив, що війська РФ не завдають ударів по цивільних об'єктах, і окупація України не входить до планів Кремля.

У разі серйозної загрози Росія може застосувати ядерну зброю. Про це в ефірі телеканалу CNN заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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За його словами, від початку Москва очікувала, що повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну займе більше ніж кілька днів.

"Вона (війна — ред.) йде строго відповідно до поставлених заздалегідь планів і завдань. Це серйозна операція з серйозними цілями", — наголосив Пєсков, спілкуючись з журналістами.

Окрім цього, як стверджує прессекретар Володимира Путіна, окупація України не входить до планів Кремля. В інтерв'ю CNN Пєсков також заявив, що війська РФ не завдають ударів по цивільних українських об'єктах.

"Ніхто не злиться на Україну чи українців, тільки на тих, хто забороняє говорити російською мовою, тільки на тих, хто носить нацистську символіку на вулицях, на тих людей, хто хоче, щоб НАТО загрожувала Росії", — заявив Пєсков, відповідаючи на питання про можливу окупацію України.

Коментуючи бомбардування Маріуполя, прессекретар Путіна повідомив, що російські військовослужбовці "очищають місто від націоналістичних підрозділів" і додав, що частина українців "співпрацює" з окупантами.

"Ми приймаємо багато біженців з цього регіону, і вони кажуть, що їх використовують, як щит, ці націоналісти вбивали людей, які намагалися покинути місто. Наша головна мета — позбавити місто цих бандитів", — Пєсков про бійців "Азову" та підрозділи ЗСУ, що продовжують тримати оборону Маріуполя

В ефірі американського каналу Пєсков також назвав умову, за якої Росія може використати ядерну зброю. За його словами, Москва використає такий вид озброєння тоді, коли "буде загроза існуванню самої РФ".

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Зазначимо, що 21 березня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков коментував ідею Володимира Зеленського щодо проведення референдуму з компромісів із РФ. За його словами, Україна є суверенною країною і може проводити подібні волевиявлення. Пєсков також повідомив, що Москва передала Києву пакет документів щодо врегулювання повномасштабної війни.

Декількома днями раніше Дмитро Пєсков озвучив умову для швидкого припинення війни в Україні. Як зазначав прессекретар Путіна, врегулювання конфлікту залежить від того, як швидко перемовники від Києва та Москви підпишуть підсумкову угоду.