У Путіна відреагували на ідею Зеленського провести референдум щодо компромісів з Росією
Кремль, за словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, передав українським переговорникам проєкти документів щодо врегулювання війни, проте Київ відповів лише на деякі пропозиції.
Україна є суверенною державою та може проводити такі внутрішньодержавні процедури, як референдум. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.
На брифінгу журналіст поцікавився, як Кремль ставиться до ініціативи українського лідера Володимира Зеленського про організацію референдуму, на який можуть винести питання про компроміси з Росією для припинення повномасштабної війни, і чи Москва визнаватиме результати такого волевиявлення.
Пєсков назвав Україну суверенною державою, у якій "мають бути внутрішньодержавні процедури".
"Але, крім цього, є ті субстанції, які перебувають на столі переговорів двох делегацій. Я не можу вторгатися в деталі цих субстанцій. Ми переконані, що зараз винесення їх на публіку може лише пошкодити переговорному процесу", — продовжив прессекретар Путіна. Він зазначив, що переговори між Києвом та Москвою відбуваються дуже повільно.
Більше того, на брифінгу Пєсков заявив, що Кремль передав переговорникам від України проєкти документів у межах процесу врегулювання війни.
"На щось (вимоги Москви — ред.) Київ відповів, на щось ні", — резюмував прессекретар Путіна, відповідаючи на запитання щодо проведення референдуму щодо компромісів.
Нагадаємо, 21 березня президент Володимир Зеленський заявив, що остаточні компроміси з РФ українці обиратимуть на референдумі. За словами глави держави, всенародне опитування дасть відповідь на запитання, чи може Україна йти на якісь поступки країні-агресору.
Також повідомлялося, що в Кремлі раніше називали умову для швидкого припинення війни в Україні.