У Путіна відреагували на ідею Зеленського провести референдум щодо компромісів з Росією

Кремль, за словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, передав українським переговорникам проєкти документів щодо врегулювання війни, проте Київ відповів лише на деякі пропозиції.

Україна є суверенною державою та може проводити такі внутрішньодержавні процедури, як референдум. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

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На брифінгу журналіст поцікавився, як Кремль ставиться до ініціативи українського лідера Володимира Зеленського про організацію референдуму, на який можуть винести питання про компроміси з Росією для припинення повномасштабної війни, і чи Москва визнаватиме результати такого волевиявлення.

Пєсков назвав Україну суверенною державою, у якій "мають бути внутрішньодержавні процедури".

"Але, крім цього, є ті субстанції, які перебувають на столі переговорів двох делегацій. Я не можу вторгатися в деталі цих субстанцій. Ми переконані, що зараз винесення їх на публіку може лише пошкодити переговорному процесу", — продовжив прессекретар Путіна. Він зазначив, що переговори між Києвом та Москвою відбуваються дуже повільно.

Більше того, на брифінгу Пєсков заявив, що Кремль передав переговорникам від України проєкти документів у межах процесу врегулювання війни.

"На щось (вимоги Москви — ред.) Київ відповів, на щось ні", — резюмував прессекретар Путіна, відповідаючи на запитання щодо проведення референдуму щодо компромісів.

Нагадаємо, 21 березня президент Володимир Зеленський заявив, що остаточні компроміси з РФ українці обиратимуть на референдумі. За словами глави держави, всенародне опитування дасть відповідь на запитання, чи може Україна йти на якісь поступки країні-агресору.

Також повідомлялося, що в Кремлі раніше називали умову для швидкого припинення війни в Україні.