Остаточні компроміси з Росією українці обиратимуть на референдумі, — Зеленський

За словами президента України, всенародне опитування дасть відповідь на ті чи інші формати компромісів з країною-агресором.

Остаточно компроміси на переговорах між Україною та РФ вирішуватиме всеукраїнський референдум. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню "Суспільне".

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За словами гаранта, референдум торкнеться питань гарантій безпеки, а також тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму. Президент додав, що Україну не беруть до НАТО через страх перед Росією, а нашій країні в такому разі потрібні інші гарантії безпеки:

"Ми все вже розуміємо. Нас не беруть (до НАТО – ред.), тому що бояться Росію. І нам треба заспокоїтися, сказати що, "окей, інші гарантії безпеки". Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що мав би робити альянс, якби ми були членами альянсу. І я вважаю, що це є нормальний компроміс".

Як пише "Суспільне", за словами президента Зеленського, у питаннях гарантії безпеки йдеться про конституційні зміни та зміни українського законодавства:

"Я пояснював усім переговорним групам; коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемося, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть — це вже питання нашої розмови та розуміння між Україною та Росією. Тому в будь-якому разі я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом", — зазначив президент.

Як заявив український президент в інтерв'ю "Суспільному", ні українці, ні чинна влада не погоджуватиметься виконувати ультиматуми, які висуває Росія на офіційних переговорах. Він попередив, що всі умови Кремля для припинення повномасштабної війни можуть бути виконані, якщо окупанти знищать увесь український народ.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський попереджав, що невдалі переговори з Володимиром Путіним можуть призвести до Третьої світової війни. За його словами, без двосторонньої зустрічі глави України та Росії не зможуть припинити повномасштабну війну та загибель мирних мешканців.