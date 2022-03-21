"Не зможемо виконати": Зеленський відповів на ультиматуми РФ (відео)

За словами президента, усі умови РФ для припинення повномасштабної війни можуть бути виконані, якщо окупанти знищать увесь український народ.

Ні українці, ні чинна влада не погоджуватиметься виконувати ультиматуми, які висуває Росія на офіційних переговорах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільному".

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За його словами, ні українці, ні чинна влада не погоджуватимуться виконувати ультиматуми, які висуває Росія на офіційних переговорах.

Зеленський застерігає, що всі умови Кремля для припинення повномасштабної війни можуть бути виконані, якщо окупанти знищать увесь український народ.

"Ультиматум не зможе виконати Україна, от і все. Просто ми не зможемо це фізично. Ми втратили людей… Треба нас усіх знищити, тоді їхній ультиматум буде автоматично виконаний, наприклад, "віддайте нам Харків, віддайте нам Маріуполь. Віддайте нам Київ". Ні харків'яни, ні маріупольці, ні кияни, ні президент — ми не зможемо цього зробити", — продовжив глава держави у спілкуванні з журналістами.

За словами Зеленського, жителі тимчасово окупованих міст на півдні країни вже продемонстрували своє ставлення до окупантів та їхніх ультиматумів. Деякі мешканці, як нагадує президент, умудряються навіть вивішувати українські прапори в окупації.

"Що ви хочете? Усіх нас знищити? Тому я й відповів — ми можемо виконати ультиматум, лише коли нас не буде", — резюмував Зеленський в інтерв'ю "Суспільному".

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський попереджав, що невдалі переговори з Володимиром Путіним можуть призвести до Третьої світової війни. За його словами, без двосторонньої зустрічі глави України та Росії не зможуть припинити повномасштабну війну та загибель мирних мешканців.

20 березня Зеленський звертався до росіян і попереджав окупантів про колосальні втрати, якщо війну в Україні не буде зупинено.