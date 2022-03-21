"Не сможем выполнить": Зеленский ответил на ультиматумы РФ (видео)

По словам президента, все условия РФ для прекращения полномасштабной войны могут быть выполнены, если оккупанты уничтожат весь украинский народ.

Ни украинцы, ни действующая власть не соглашаться выполнять ультиматумы, которые выдвигает Россия на официальных переговорах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Суспільному".

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По его словам, ни украинцы, ни действующая власть не соглашаться выполнять ультиматумы, которые выдвигает Россия на официальных переговорах.

Зеленский предупреждает, что все условия Кремля для прекращения полномасштабной войны могут быть выполнены, если оккупанты уничтожат весь украинский народ.

"Ультиматум не сможет выполнить Украина, вот и все. Просто мы не сможем это физически. Мы потеряли людей… Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен, например, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь. Отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент — мы не сможем это сделать", — продолжил глава государства в общении с журналистами.

По словам Зеленского, жители временно оккупированных городов на юге страны уже продемонстрировали свое отношение к оккупантам и их ультиматумам. Некоторые жители, как напоминает президент, умудряются даже вывешивать украинские флаги в оккупации.

"Что вы хотите? Всех нас уничтожить? Поэтому я и ответил — мы можем выполнить ультиматум, только когда нас не будет", — резюмировал Зеленский в интервью "Суспільному".

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Напомним, ранее Владимир Зеленский предупреждал, что неудачные переговоры с Владимиром Путиным могут привести к Третьей мировой войне. По его словам, без двухсторонней встречи главы Украины и России не смогут прекратить полномасштабную войну и гибель мирных жителей.

20 марта Зеленский обращался к россиянам и предупреждал оккупантов о колоссальных потерях, если война в Украине не будет остановлена.