Жертв будет только больше: Зеленский в новом обращении обратился к РФ (видео)

По словам президента, некоторые подразделения российских войск были уничтожены на 80-90%.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с традиционным обращением к украинцам. Видео опубликовано на Youtube.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

С момента полномасштабного вторжения прошло уже 24 дня. По словам президента, украинцы доказали, что они умеют воевать профессиональнее, чем армия РФ, воюющая десятки лет в разных регионах.

В доказательство своих слов президент Зеленский привел пример ударов по Чорнобаевке, где российские военные и их командиры "полностью себя показали". Украинские военные шесть раз уничтожали вражеские войска, которые пытались закрепиться под населенным пунктом.

[ + – ] Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам

Владимир Зеленский о Мариуполе

Президент Украины заявил, что Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. То, что сделали российские корабли с гордым городом — террор, который будут вспоминать и через столетие.

В Запорожье за сутки прибыло 4000 мариупольцев. Однако гуманитарные грузы по-прежнему заблокированы.

Обращение Зеленского к Швейцарии

Швейцария поддержала санкции против РФ, которые ввел Евросоюз. По словам президента, это очень много значит для российской государственной машины. Зеленский призвал швейцарцев сделать еще несколько шагов в поддержку Украины.

"Чтобы все швейцарские компании, которые еще не покинули российский рынок, сделали это немедленно. Чтобы не отдавали ни единого доллара, франка или евро российской военной машине на убийство наших людей", — подчеркнул лидер.

Президент Зеленский о потерях РФ

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают сдерживать врага на всех основных направлениях. Российские войска несут огромные потери. Некоторые подразделения уничтожены на 80-90%.

Важно

Воины дорог. Как ВСУ громят снабжение ВС РФ

"Уже больше 14 тысяч убитых ваших солдат. Это 14 тысяч матерей. Это 14 тысяч отцов. Это жены, это дети, родственники и друзья. И вы этого не замечаете? А ведь жертв будет только больше. Пока продолжается эта война. Ваша война против нас, России против Украины. На нашей земле", — заявил президент Украины.

В конце своего обращения украинский президент объявил о приостановке деятельности ряда политических партий на время военного положения. Минюст должен принять меры для осуществления этого решения СНБО.

Напомним, по словам премьера Великобритании Бориса Джонсона, Путин напал на Украину из-за панического страха революции в РФ.

В Управлении страткома ВСУ заявили, что за время войны украинские военные ликвидировали более 20 высокопоставленных военных РФ.