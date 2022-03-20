Воины дорог. Как ВСУ громят снабжение ВС РФ

Учитывая, насколько хорошо украинским силам знакомы родные дороги и города, украинские бойцы знают конкретные места, где можно спрятаться в ожидании очередного российского конвоя.

Фокус перевел новый текст Криса Осборна посвященный российско-украинской войне.

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Украинские бойцы доказали всему миру, что способны эффективно противостоять российским войскам. Не исключено, что печально известную колонну российской бронетехники, до сих пор не достигшую Киева, значительно замедлила находчивая тактика украинских бойцов. Один из элементов этой тактики – организация засад, позволяющих украинским войскам наносить удары по наступающим российским силам в ключевых узловых точках, когда те наиболее уязвимы. Благодаря знанию местности украинские бойцы также атакуют российские колонны с помощью противотанкового оружия.

Кроме этого, украинцы также применяют дополнительную тактику для поиска и уничтожения российских линий снабжения и оборудования.

"Они охотятся не только на боевые машины, уничтожая танки и бронетехнику и сбивая самолеты. Помимо всего этого они также намеренно пытаются помешать и сорвать снабжение русских", – заявил на днях высокопоставленный представитель Пентагона.

[ + – ] Благодаря знанию местности украинские бойцы также атакуют российские колонны с помощью противотанкового оружия Фото: SAAB

Уже несколько недель Пентагон ясно дает понять, что русские испытывают нехватку топлива, продовольствия и снабжения, а также серьезные проблемы с моральным духом. Возможно, эти проблемы с обеспечением жизнедеятельности не были предусмотрены в военном плане Путина? Или, как предположил чиновник Пентагона, тактическая цель украинской армии состоит в выявлении и уничтожении районов снабжения за линией фронта. Как только украинские силы обнаруживают расположение линий снабжения, они находят оптимальный способ их уничтожения в зависимости от данных украинской разведки и имеющейся в их распоряжении живой силы и оружия.

Учитывая, насколько хорошо украинским силам знакомы родные дороги и города, украинские бойцы знают конкретные места, где можно спрятаться в ожидании российского конвоя. Это позволяет им устраивать засады на путях снабжения после того, как основная колонна боевой бронетанковой техники проедет дальше, оставив районы снабжения крайне уязвимыми для атаки.

[ + – ] Украинские бойцы знают конкретные места, где можно спрятаться в ожидании российского конвоя Фото: AP

Об авторе

Крис Осборн – редактор отдела обороны National Interest. Ранее Осборн работал в Пентагоне в качестве высококвалифицированного эксперта в офисе помощника государственного секретаря Вооруженных Сил по закупкам, логистике и технологиям. Кроме того, Осборн работал ведущим и военным экспертом на национальных телеканалах. Выступал на Fox News, MSNBC, The Military Channel и The History Channel как приглашенный военный эксперт. Магистр сравнительного литературоведения Университета Колумбии.

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