Воїни доріг. Як ЗСУ розтрощують постачання ЗС РФ

Враховуючи, наскільки добре українським силам знайомі рідні дороги та міста, українські бійці знають конкретні місця, де можна сховатися, очікуючи на черговий російський конвой.

Фокус переклав новий текст Кріса Осборна, присвячений російсько-українській війні.

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Українські бійці довели всьому світу, що здатні ефективно протистояти російським військам. Цілком ймовірно, що сумнозвісну колону російської бронетехніки, яка досі не досягла Києва, значно сповільнила винахідлива тактика українських бійців. Один з елементів цієї тактики — організація засідок, що дозволяють українським військам завдавати ударів по російських силах, які наступають, у ключових вузлових точках, коли ті найуразливіші. Завдяки знанню місцевості українські бійці також атакують російські колони за допомогою протитанкової зброї.

Крім цього, українці також застосовують додаткову тактику для пошуку та знищення російських ліній постачання та обладнання.

"Вони полюють не тільки на бойові машини, знищуючи танки й бронетехніку і збиваючи літаки. Крім того, вони також навмисно намагаються перешкодити й зірвати постачання росіян", — заявив днями високопоставлений представник Пентагону.

[ + – ] Завдяки знанню місцевості українські бійці також атакують російські колони за допомогою протитанкової зброї. Фото: SAAB

Вже кілька тижнів Пентагон ясно дає зрозуміти, що росіяни відчувають нестачу палива, продовольства та постачання, а також серйозні проблеми з моральним духом. Можливо, ці проблеми із забезпеченням життєдіяльності не передбачили у військовому плані Путіна? Або, як припустив чиновник Пентагону, тактична мета української армії полягає у виявленні та знищенні районів постачання за лінією фронту. Як тільки українські сили виявляють розташування ліній постачання, вони знаходять оптимальний спосіб їх знищення залежно від даних української розвідки та живої сили та зброї, що є в їхньому розпорядженні.

Враховуючи, наскільки добре українським силам знайомі рідні дороги та міста, українські бійці знають конкретні місця, де можна сховатися, очікуючи на російський конвой. Це дозволяє їм влаштовувати засідки на шляхах постачання після того, як основна колона бойової бронетанкової техніки проїде далі, залишивши райони постачання вразливими для атаки.

[ + – ] Українські бійці знають конкретні місця, де можна сховатися, очікуючи на російський конвой Фото: AP

Про автора

Кріс Осборн — редактор відділу оборони National Interest. Раніше Осборн працював у Пентагоні як висококваліфікований експерт в офісі помічника державного секретаря Збройних Сил із закупівель, логістики та технологій. Крім того, Осборн працював провідним та військовим експертом на національних телеканалах. Виступав на Fox News, MSNBC, The Military Channel та The History Channel як запрошений військовий експерт. Магістр порівняльного літературознавства Університету Колумбії.

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