Чому російські танкісти масово кидають свої танки

За вісім днів російського повномасштабного вторгнення ми виявились свідками величезної кількості кинутої техніки ворога. Йдеться не тільки про танки, а й про бойові машини, тягачі, артилерійські установки, ЗРК і т.д. Кількість свідчень з місць плюс множинні фото- та відеопідтвердження вказують на те, що йдеться про сотні одиниць техніки. Згідно звіту військових дослідників з аналітичної групи Oryx, ЗС РФ вже втратили 515 танків, з них 209 знищено, 8 пошкоджено, кинуто 129 і захоплено 169 (дані актуальні на 03.03.2022).

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Чому так відбувається?

Відповідь до банальності проста. Логістика ЗС РФ погано налагоджена і багато в чому залежить тільки від залізничного сполучення. РФ не очікувала такого наполегливого опору з боку українців і планувала закінчити цю військову кампанію відносно швидко. Розрахунок був не на тижні, а на дні. Величезні багатокілометрові колони окупантів, що увійшли магістралями в глиб України, опинилися просто без пального. Втім, вони опинилися і без провізії, і води.

Важливо

Скувати їхні сили. Чи готові ЗСУ до відбиття російського удару

Але пальне тут ключове.

Танк (або бойова машина, не суть) без пального — це просто шматок металу, це легка ціль. Знищити нерухомий об'єкт набагато простіше, ніж рухомий і маневруючий. Особливо всією тією номенклатурою озброєння, яка є у ЗСУ сьогодні. Від ПТРК та гранатометів і аж до ударів артилерією та з повітря. Наші українські ударні БПЛА Bayraktar TB2 дуже добре працюють.

Жоднен танкіст не залишиться сидіти на полі бою у знерухомленому танку.

Особливо вночі, коли працюють українські ССО (сили спецоперацій), партизани з ТрО та просто злі селяни, які спалюють техніку ворога підручними засобами. До слова про ССО. Потрібно не забувати, що у наших спеціалістів є ПНБ та тепловізори, ми чудово знаємо свою місцевість. Рівень підготовки теж високий — рівень світових стандартів (ССО вишколені західними інструкторами).

А ось про російських окупантів-строковиків такого не скажеш, як у них немає і приладів для ведення бою вночі. Вони розуміють, що вони просто мішені, тому й тікають, кидаючи свою техніку.