Почему русские танкисты массово бросают свои танки

За восемь дней российского полномасштабного вторжения мы оказались свидетелями огромного количества брошенной техники врага. Речь не только о танках, но и о боевых машинах, тягачах, артиллерийских установках, ЗРК и т.д. Количество свидетельств с мест плюс множественные фото- и видеоподтверждения указывают на то, что речь идет о сотнях единиц техники. Следуя отчету военных исследователей из аналитической группы Oryx, ВС РФ уже потеряли 515 военных машин, из них 209 уничтожены, 8 повреждены, брошены 129 и захвачены 169 (данные верны на 03.03.2022).

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Почему так происходит?

Ответ до банальности прост. Логистика ВС РФ отвратительно налажена и во многом зависит исключительно от жд-сообщения. РФ не ожидала такого упорного сопротивления со стороны украинцев и планировала закончить эту военную кампанию относительно быстро. Расчет был не на недели, а на дни. Огромные многокилометровые колонны оккупантов, вошедшие по магистралям в глубь Украины, оказались просто без горючего. Впрочем они оказались и без провизии и воды.

Важно

Сковать их силы. Готовы ли ВСУ к отражению российского удара

Но горючее здесь ключевое.

Танк (или боевая машина, не суть) без горючего — это просто кусок метала, это легкая мишень. Уничтожить неподвижный объект намного проще, нежели движущийся и маневрирующий. Особенно всей той номенклатурой вооружения которая есть у ВСУ сегодня. От ПТРК и гранатометов и вплоть до ударов артиллерией и с воздуха. Наши украинские ударные БПЛА Bayraktar TB2 очень хорошо работают.

Никакой танкист не останется сидеть на поле боя в обездвиженном танке.

Особенно ночью, когда работают украинские ССО (силы спецопераций), партизаны из ТрО и просто злые селяне, сжигающие технику врага подручными средствами. К слову о ССО. Нужно не забывать, что у наших специалистов есть ПНВ и тепловизоры, мы прекрасно знаем свою местность. Уровень подготовки тоже высокий — уровень мировых стандартов (ССО вышколены западными инструкторами).

А вот про русских оккупантов-срочников такого не скажешь, как нет у них и приборов для ведения боя ночью. Они понимают, что они просто мишени, поэтому и бегут, бросая свою технику.