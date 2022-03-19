Путин напал на Украину из-за панического страха революции в России, — Джонсон (видео)

Победа Путина в Украине будет означать угасание всякой надежды на свободу в Грузии и Молдове, это будет началом новой эпохи запугивания по всей Восточной Европе.

Президент России Владимир Путин паникует из-за перспективы быть свергнутым революцией в России, вдохновленной примером свободы и демократии в Украине. Именно из-за этого страха он и начал вторжение в нашу страну. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле.

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Он уверен, что война в Украине создала "момент выбора" для всего мира между свободой и угнетением, а победа Путина откроет "новую эру страха" во всей Восточной Европе и даст зеленый свет автократам во всем мире применить силу, чтобы запугивать малые страны.

Джонсон также сказал, что в случае победы глава Кремля не остановится на оккупации Украины, но также положит конец любой надежде на свободу в таких странах, как Грузия и Молдова.

Он согласился с тем, что противостояние Москве и бойкот российской нефти означают экономические потери для Британии, но отметил, что "у этих действий есть цена, но цена бездействия будет намного, намного выше".

По словам британского премьера, истинным мотивом жестокого нападения российского президента был его страх перед тем, что народ России захочет последовать примеру Украины, в которой существуют свободные выборы и свобода слова.

"Он боится, потому что в Украине есть свободная пресса. В Украине есть свободные выборы. И с каждым годом, когда Украина становилась все ближе, хоть и не без ошибок, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера все сильнее. И он боялся, что это неизбежно случится с ним, потому что в путинской России тебя сажают на 15 лет в тюрьму за то, что ты называешь вторжение вторжением. А если ты хочешь побороться с Путиным на выборах, тебя или отравят или застрелят", — отметил Джонсон.

Поскольку Украина и Россия были исторически близки, Путин был в ужасе от влияния этой украинской модели на него самого и на Россию.

"Он в тотальной панике по поводу так называемой "цветной революции" в самой Москве, и именно поэтому пытается погасить пламя свободы в Украине. И именно поэтому жизненно важно, чтобы он потерпел неудачу, потому что победивший Путин не остановится на Украине", — подчеркнул премьер.

Также британский премьер заверил посла Украины Вадима Пристайко, присутствовавшего в Блэкпуле, в том, что Великобритания поддерживает украинский народ в войне с Россией, "и наши сердца обращены к нему".

Ранее Фокус сообщал, что Россия допустила ошибки во время вторжения в Украину. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США наблюдают ряд ошибок со стороны России.