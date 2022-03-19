Россия допустила ошибки во время вторжения в Украину, - министр обороны США

Ллойд Остин заявил, что русские не продвинулись вперед так быстро, как им хотелось бы.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США наблюдают ряд ошибок со стороны России во время ее вторжения в Украину. Оценивая наступление войск РФ, Остин сказал, что русские не продвинулись вперед так быстро, как им хотелось бы. Также у них проблемы с логистикой и он не наблюдает доказательств хорошего использования тактической разведки или интеграции возможностей авиации с наземным наступлением, сообщает CNN.

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"Есть вещи, которые мы ожидали увидеть, но которые мы не видели. И у русских действительно были некоторые проблемы. Так что многие из их предположений не подтвердились во время этого вторжения", — говорит Остин.

По словам министра обороны США, русские предполагали, что они будут действовать быстро и очень быстро захватят столицу, но не смогли этого сделать.

Источники CNN в правительстве США и в НАТО заявляют, что на фоне ожесточенного сопротивления украинских войск, Россия пытается справиться с низким боевым духом своих военных и изо всех сил пытается пополнить ряды своих войск в Украине.

Два американских официальных лица сообщили CNN, что РФ запросила у Китая военную поддержку и экономическую помощь. И согласно дипломатическому сообщению США своим союзникам, Китай выразил некоторую готовность предложить помощь России. Но и Россия, и Китай отрицают наличие подобных переговоров.

Президент США Джо Байден попытался отговорить руководителя КНР Си Цзиньпина от помощи России. Байден предупредил китайского коллегу, что Китай ждут последствия.

Ллойд Остин отказался строить предположения относительно того, что будет делать Китай. По его словам, трудно сказать, какие действия предпримет КНР.

"Я надеюсь, что Китай не поддержит этот Путина, я надеюсь, что они признают необходимость уважать суверенную территорию Украины. Если они это сделают, то это будет плохой выбор", — сказал глава Пентагона.

США предоставили Украине финансовую и военную помощь, но не стали помогать в создании бесполетной зоны над Украиной, поскольку Штаты стремятся избегать непосредственного участия в войне

"Байден очень ясно дал понять, что наши войска не будут участвовать в войне с Россией на территории Украины. Если США введут бесполетную зону, это будет означать, что мы воюем с Россией. Это две ядерные страны, конфликт между которыми никто не хочет увидеть. Это плохо для всего мира", — говорит Остин

По словам главы Пентагона, США будет предоставлять необходимую помощь Украине. Остин заявил, что Россия продолжает добиваться "постепенных успехов" на юге Украины, но войска РФ применяют "жестокие, дикие методы" по отношению к мирным жителям нашей страны.

"Российское вторжение в Украину привело к ужасным потерям среди украинцев. Тем не менее российская агрессия воодушевила украинский народ, НАТО и свободный мир", — заявил Остин в интервью CNN.

Напоминаем, что издание Washington Post написало, что на Западе не знают точно, чего хочет Зеленский и это приводит всех в замешательство. Президент Украины стоит перед мучительным выбором во время переговоров с Россией. По словам представителей США и Европы, он и правительство все еще решают, что может быть приемлемо для нашей страны.