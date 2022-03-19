Росія припустилася помилок під час вторгнення в Україну, — міністр оборони США

Ллойд Остін заявив, що росіяни не просунулися вперед так швидко, як їм хотілося б.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США спостерігають низку помилок із боку Росії під час її вторгнення до України. Оцінюючи наступ військ РФ, Остін сказав, що росіяни не просунулися вперед так швидко, як їм хотілося б. Також вони мають проблеми з логістикою і він не спостерігає доказів хорошого використання тактичної розвідки або інтеграції можливостей авіації з наземним наступом, повідомляє CNN.

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"Є речі, які ми очікували побачити, але які ми не бачили. І в росіян дійсно були деякі проблеми. Отже, багато з їхніх припущень не підтвердилися під час цього вторгнення", — каже Остін.

За словами міністра оборони США, росіяни припускали, що вони діятимуть швидко та дуже швидко захоплять столицю, але не змогли цього зробити.

Джерела CNN в уряді США й у НАТО заявляють, що на тлі запеклого опору українських військ Росія намагається впоратися з низьким бойовим духом своїх військових і щосили намагається поповнити лави своїх військ в Україні.

Дві американські офіційні особи повідомили CNN, що РФ запросила у Китаю військову підтримку й економічну допомогу. І згідно з дипломатичним повідомленням США своїм союзникам, Китай висловив деяку готовність запропонувати допомогу Росії. Але і Росія, і Китай заперечують наявність таких переговорів.

Президент США Джо Байден спробував відмовити керівника КНР Сі Цзіньпіна від допомоги Росії. Байден попередив китайського колегу, що Китай чекають наслідки.

Ллойд Остін відмовився робити припущення щодо того, що робитиме Китай. За його словами, важко сказати, до яких дій вдасться КНР.

"Я сподіваюся, що Китай не підтримає Путіна, я сподіваюся, що вони визнають необхідність поважати суверенну територію України. Якщо вони це зроблять, то це буде поганий вибір", — сказав глава Пентагону.

США надали Україні фінансову та військову допомогу, але не стали допомагати у створенні безпольотної зони над Україною, оскільки Штати прагнуть уникати безпосередньої участі у війні

"Байден дуже чітко дав зрозуміти, що наші війська не братимуть участі у війні з Росією на території України. Якщо США запровадять безпольотну зону, це означатиме, що ми воюємо з Росією. Це дві ядерні країни, конфлікт між якими ніхто не хоче побачити. Це погано для всього світу", — говорить Остін.

За словами глави Пентагону, США надаватиме необхідну допомогу Україні. Остін заявив, що Росія продовжує досягати "поступових успіхів" на півдні України, але війська РФ застосовують "жорстокі, дикі методи" стосовно мирних жителів нашої країни.

"Російське вторгнення в Україну призвело до жахливих втрат серед українців. Проте російська агресія надихнула український народ, НАТО та вільний світ", — заявив Остін в інтерв'ю CNN.

Нагадуємо, що видання Washington Post написало, що на Заході не знають точно, чого хоче Зеленський і це викликає збентеження. Президент України стоїть перед болісним вибором під час переговорів із Росією. За словами представників США та Європи, він та уряд все ще вирішують, що може бути прийнятним для нашої країни.