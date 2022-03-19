Захід не знає точно, чого хоче Зеленський і це викликає збентеження, — Washington Post

Президент України стоїть перед болісним вибором під час переговорів із Росією. За словами представників США та Європи, він та уряд все ще вирішують, що може бути прийнятним для нашої країни.

Війна з Росією, що триває, і кількість загиблих українців, що збільшується, змушують президента України Володимира Зеленського розглянути можливість поступок Росії під час переговорів. За словами офіційних осіб США та Європи, залишається загадкою для західних партнерів, що саме обговорює українська сторона з РФ, пише Washington Post.

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Секретні переговори України та РФ можуть покласти край війні. Але результати цих переговорів можуть мати далекосяжні наслідки для європейської безпеки, залежно від того, як сторони, що ворогують, врегулюють свої розбіжності.

Якщо президент Росії Володимир Путін зможе застосувати військову силу, щоб досягти політичних змін в Україні, він може застосувати таку саму тактику й з іншими країнами, побоюються офіційні особи США та Європи.

За словами дипломатів, неоднозначні сигнали Зеленського про те, наскільки він близький до укладання мирної угоди, лише посилюють занепокоєння щодо переговорів. Незважаючи на атаки російської армії, Зеленський залишається непохитним і заявляє про те, що Україна хоче миру, але не за всяку ціну.

"Я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції", — заявив президент України в інтерв'ю каналу ABC News раніше цього тижня. Він пообіцяв продовжувати боротьбу з Росією стільки, скільки потрібно.

Подібні заяви прозвучали з його вуст і під час зустрічі з прем'єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії, які прибули до Києва. Один із дипломатів, який знайомий із подробицями зустрічі сказав, що Зеленський заявив про те, що Україна має продовжувати боротьбу, поки Путін не змінить своїх вимог.

Водночас, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив каналу PBS, що позиція РФ на переговорах значно пом'якшилася і що найближчими днями варто чекати припинення вогню.

Під час переговорів Росія вимагає від України повної демілітаризації країни, визнати Крим російським, а "ДНР" та "ЛНР" — незалежними країнами. Ще одним пунктом вимог є "денацифікація" України, що може означати розпуск уряду Зеленського.

Представники України заявили, що всі ці вимоги є неприйнятними, але українська сторона готова обговорювати свій нейтральний статус і відносини з НАТО.

"Ми не бачимо, що українці хочуть миру. Вони хочуть воювати", — сказав виданню американський чиновник.

На питання про те, що він думає про переговорний процес, джерело відповіло, що "ми ламаємо голову над цим та отримуємо змішані повідомлення".

Ще один високопоставлений американський чиновник повідомив виданню, що заяви України свідчать про те, що Зеленський і його помічники не дійшли твердої угоди щодо того, на що готовий піти український народ в обмін на припинення вогню і виведення російських військ.

"Багато українців зараз дуже страждають. Це змушує нашу делегацію продемонструвати якийсь прогрес у переговорах. В Україні є люди, які хочуть чути про переговори, і хочуть боротися до кінця. Але є й ті, які вважають, що треба спробувати домовитися", — каже Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз України".

Припущення про мирну угоду, що готується, посилилися після повідомлення видання Financial Times про те, що українські та російські сторони обговорили проєкт із 15 пунктів, згідно з яким Київ відмовиться від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО в обмін на це на гарантії безпеки від Великобританія, Сполучених Штатів або Туреччини.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зараз серйозно обговорюється нейтральний статус України та, що обидві сторони "близькі до згоди".

Але офіційні особи з Росії та України пізніше заперечували, що план із 15 пунктів є можливим мирним рішенням, а українські офіційні особи заявили, що більша частина опублікованого документа була просто повторенням російської позиції.

Видання пише, що Володимиру Зеленському доведеться "продати" будь-який мирний договір своєму народові. А це складне завдання, якщо йому доведеться вдатися до великих поступок. Будь-яка потенційна угода також вимагатиме підтримки з боку Заходу, якому потрібно буде зняти санкції з Москви в обмін на виведення російських військ з України.

"Ослаблення санкцій, якщо будуть виведені війська РФ — це не те, що хоче США. Ми хочемо бути впевнені, що це не повториться знову через рік, два чи три", — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Деякі члени НАТО зі Східної Європи також виступають проти мирної угоди, в якій буде багато поступок Москві. Там вважають, що це буде сигналом до того, що можна порушувати суверенітет країни та міжнародне право.

Офіційні особи Європи визнають, що бажання змусити Путіна почуватися переможеним може унеможливити компроміс на переговорах і Росія продовжить війну. За словами високопоставленого європейського дипломата, Європа навряд чи скасує санкції після укладання мирної угоди. Країни чекатимуть, що всі позиції цієї угоди виконуються.

Джерело видання стверджує, що Україна може відмовитися від амбіцій вступу до НАТО в обмін на повернення сепаратистських "республік" до складу України.

"Питання в тому, чи здатний Путін погодитися з тим, що багато хто вважатиме поразкою", — сказав європейський дипломат.

Навіть якщо Зеленському вдасться укласти угоду з РФ, то її реалізувати може бути непросто. Прагнення України до НАТО було закладено в її Конституцію у виправленні від 2019 року, і для повторної зміни документа буде потрібний тривалий процес і потрібно буде більшість голосів у парламенті. Не всі політичні сили в країні готові вдатися до цього, заявив Олексій Рябчин, колишній депутат ВРУ, який голосував за зміни 2019 року.

Інша проблема, за словами Рябчина, полягає у тому, що Зеленський виявився настільки сильним лідером під час війни, він об'єднав Україну, яка готова продовжувати боротьбу. Угода з РФ, яка здається поразкою України, може бути неприйнятною для українського суспільства.

"Українці вірять, що ми виграємо цю війну. Вони можуть вважати це зрадою", — сказав Рябчин.

Наразі офіційні особи США та Європи кажуть, що не бачать ознак того, що Росія зупинила наступ.

Оптимізм Росії щодо укладання мирного договору, західні офіційні особи, знайомі з переговорним процесом, пов'язують з однією з двох стратегій. По-перше, Москва налаштована серйозно, бо Кремль хоче скасувати чинні санкції. По-друге, Росія хоче створити враження серйозності своїх намірів, щоб запобігти ще більшим санкціям.

"У росіян зараз складається враження, що є прогрес у переговорах із цілком очевидної причини: вони не хочуть, щоб Захід вводив жорсткіші санкції", — говорить Юрій Вітренко.

Зрештою, те, на що погодиться Україна, залежить від Зеленського через те, що він став символом єдності України, пише видання.