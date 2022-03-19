Запад не знает точно, чего хочет Зеленский и это приводит всех в замешательство, - Washington Post

Президент Украины стоит перед мучительным выбором во время переговоров с Россией. По словам представителей США и Европы, он и правительство все еще решают, что может быть приемлемо для нашей страны.

Продолжающаяся война с Россией и растущее число погибших украинцев вынуждают президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность уступок России во время переговоров. По словам официальных лиц США и Европы, остается загадкой для западных партнеров, что именно обсуждает украинская сторона с РФ, пишет Washington Post.

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Секретные переговоры Украины и РФ могут положить конец войне. Но результаты этих переговоров могут иметь далеко идущие последствия для европейской безопасности в зависимости от того, как воюющие стороны урегулируют свои разногласия.

Если президент России Владимир Путин сможет применить военную силу, чтобы добиться политических перемен в Украине, он может применить ту же тактику и с другими странами, опасаются официальные лица США и Европы.

По словам дипломатов, неоднозначные сигналы Зеленского о том, насколько он близок к заключению мирного соглашения, только усиливают беспокойство по поводу направления переговоров. Несмотря на атаки российской армии, Зеленский остается непоколебим и заявляет о том, что Украина хочет мира, но не любой ценой.

"Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции", — заявил президент Украины в интервью каналу ABC News ранее на этой неделе. Он пообещал продолжать борьбу с Россией столько, сколько потребуется.

Подобные заявления прозвучали из его уст и во время встречи с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении, которые прибыли в Киев. Один из дипломатов, который знаком с подробностями встречи сказал, что Зеленский заявил о том, что Украина должна продолжать борьбу, пока Путин не изменит свои требования.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил каналу PBS, что позиция РФ на переговорах значительно смягчилась и что в ближайшие дни стоит ждать прекращения огня.

Во время переговоров Россия требует от Украины полную демилитаризацию страны, признать Крым российским, а "ДНР" и "ЛНР" – независимыми странами. Еще одним пунктом требований является "денацификация" Украины, что может означать роспуск правительства Зеленского.

Представители Украины заявили, что все эти требования неприемлемы, но украинская сторона готова обсуждать свой нейтральный статус и отношения с НАТО.

"Мы не видим, что украинцы хотят мира. Они хотят воевать", — сказал изданию высокопоставленный американский чиновник.

На вопрос о том, что он думает о переговорном процессе источник ответил, что "мы ломаем голову над этим и получаем смешанные сообщения".

Еще один высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию, что заявления Украины свидетельствуют о том, что Зеленский и его помощники не пришли к твердому соглашению касательно того, на что готов пойти украинский народ в обмен на прекращение огня и вывод российских войск.

"Многие украинцы сейчас очень страдают. Это заставляет нашу делегацию продемонстрировать какой-то прогресс в переговорах. В Украине есть люди, которые не хотят слышать о переговорах, и хотят бороться до конца. Но есть и те, которые считают, что нужно попробовать договорится", — говорит Юрий Витренко, глава правления НАК "Нафтогаз Украины".

Предположения о готовящемся мирном соглашении усилились после сообщения издания Financial Times о том, что украинские и российские стороны обсудили проект из 15 пунктов, согласно которому Киев откажется от своих амбиций по вступлению в НАТО в обмен на на гарантии безопасности от Великобритании, Соединенных Штатов или Турции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сейчас серьезно обсуждается нейтральный статус Украины и, что обе стороны "близки к согласию".

Но официальные лица из России и Украины позже отрицали, что план из 15 пунктов представляет собой возможное мирное решение, а украинские официальные лица заявили, что большая часть опубликованного документа была просто повторением российской позиции.

Издание пишет, что Владимиру Зеленскому придется "продать" любой мирный договор своему народу. А это сложная задача, если ему придется пойти на большие уступки. Любая потенциальная сделка также потребует поддержки со стороны Запада, которому потребуется снять санкции с Москвы в обмен на вывод российских войск из Украины.

"Ослабление санкций, если будут выведены войска РФ – это не то, что хочет США. Мы хотим быть уверены, что это не повторится снова через год, два или три", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Некоторые члены НАТО из Восточной Европы также выступают против мирного соглашения, в которых будет много уступок Москве. Там считают, что это будет сигналом к тому, что можно нарушать суверенитет страны и и международное право.

Официальные лица Европы признают, что желание заставить Путина чувствовать себя побежденным может сделать невозможным компромисс на переговорах и Россия продолжит войну. По словам высокопоставленного европейского дипломата, Европа вряд ли отменит санкции после заключения мирного соглашения. Страны будут ждать, что все позиции этого соглашения выполняются.

Источник издания утверждает, что Украина может отказаться от амбиций вступления в НАТО в обмен на возвращение сепаратистских "республик" в состав Украины.

"Вопрос в том, способен ли Путин согласиться с тем, что многие сочтут поражением", — сказал европейский дипломат.

Даже если Зеленскому удастся заключить сделку с РФ, то реализовать ее может быть непросто. Стремление Украины к НАТО было заложено в ее Конституцию в поправке от 2019 года, и для повторного изменения документа потребуется длительный процесс и нужно будет большинство голосов в парламенте. Не все политические силы в стране готовы пойти на это, заявил Алексей Рябчин, бывший депутат ВРУ, который голосовал за изменения 2019 года.

Другая проблема, по словам Рябчина, заключается в том, что Зеленский оказался настолько сильным лидером во время войны, он объединил Украину, которая готова продолжать борьбу. Сделка с РФ, которая кажется поражением Украины, может быть неприемлема для украинского общества.

"Украинцы верят, что мы выигрываем эту войну. Они могут счесть это предательством", — сказал Рябчин.

На данный момент официальные лица США и Европы говорят, что не видят признаков того, что Россия остановила наступление.

Оптимизм России в отношении заключения мирного договора, западные официальные лица, знакомые с переговорным процессом, связывают с одной из двух стратегий. Во-первых, Москва настроена серьезно, потому что Кремль хочет отменить действующие санкции. Во-вторых, Россия хочет создать впечатление серьезности своих намерений, чтобы предотвратить еще больше санкций.

"У русских сейчас создается впечатление, что есть прогресс в переговорах по вполне очевидной причине: они не хотят, чтобы Запад вводил более жесткие санкции", — говорит Юрий Витренко.

В конечном итоге, то, на что согласится Украина, зависит от Зеленского из-за того, что он стал символом единства Украины, пишет издание.