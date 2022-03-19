Путін напав на Україну через панічний страх революції в Росії, — Джонсон (відео)

Перемога Путіна в Україні означатиме згасання будь-якої надії на свободу в Грузії та Молдові, це буде початком нової епохи залякування по всій Східній Європі.

Президент Росії Володимир Путін панікує через перспективу бути скинутим революцією у Росії, натхненною прикладом свободи та демократії в Україні. Саме через цей страх він і почав вторгнення у нашу країну. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на весняній конференції Консервативної партії у Блекпулі.

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Він упевнений, що війна в Україні створила "момент вибору" для всього світу між свободою і пригніченням, а перемога Путіна відкриє "нову еру страху" в усій Східній Європі та дасть зелене світло автократам у всьому світі застосувати силу, щоб залякувати малі країни.

Джонсон також сказав, що в разі перемоги глава Кремля не зупиниться на окупації України, але також покладе край будь-якій надії на свободу в таких країнах, як Грузія і Молдова.

Він погодився з тим, що протистояння Москві та бойкот російської нафти означають економічні втрати для Британії, але зазначив, що "в цих дій є ціна, але ціна бездіяльності буде набагато вищою".

За словами британського прем'єра, справжнім мотивом жорстокого нападу російського президента був його страх перед тим, що народ Росії захоче наслідувати приклад України, в якій існують вільні вибори та свобода слова.

"Він боїться, бо в Україні є вільна преса. В Україні є вільні вибори. І з кожним роком, коли Україна ставала дедалі ближчою, хоч і не без помилок, до свободи, демократії та відкритих ринків, він боявся українського прикладу все сильніше. І він боявся, що це неминуче трапиться з ним, тому що в путінській Росії тебе садять на 15 років у в'язницю за те, що ти називаєш вторгненням вторгненням. А якщо ти хочеш поборотися з Путіним на виборах, тебе або отруять, або застрелять", — зазначив Джонсон.

Оскільки Україна та Росія були історично близькі, Путін був у жаху від впливу цієї української моделі на нього самого та на Росію.

"Він у тотальній паніці з приводу так званої "кольорової революції" в самій Москві, і саме тому намагається погасити полум'я свободи в Україні. І саме тому життєво важливо, щоб він зазнав невдачі, тому що Путін, який переміг, не зупиниться в Україні", — підкреслив прем'єр.

Також британський прем'єр запевнив посла України Вадима Пристайка, який був присутній у Блекпулі, у тому, що Великобританія підтримує український народ у війні з Росією, "і наші серця звернені до нього".

Раніше Фокус повідомляв, що Росія припустилася помилок під час вторгнення в Україну. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США спостерігають низку помилок із боку Росії.