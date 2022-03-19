На войне в Украине было убито более 20 высокопоставленных военных РФ, — ВСУ (фото)

В Управлении стратегических коммуникаций заявили, что генералы гибнут из-за того, что берутся руководить боевыми действиями на передовой из-за общих неудач российской армии.

За три недели полномасштабного вторжения России в Украину уже погибло более 20 высокопоставленых российских военных. Украинские военные уничтожили более десятка высших командиров армии РФ, в том числе не менее шести генералов. Если брать в учет Росгвардию. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в Facebook.

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По информации ведомства, одна из причин гибели такого количества высокопоставленных российских генералов — это то, что они берутся руководить боевыми действиями на передовой, потому что не имеют возможности продемонстрировать хоть какую-либо победу. Таким образом, генералы пытаются доложить президенту России Владимиру Путину, что пытаются делать все что могут. В результате чего, сами погибают.

Кто из генералов армии РФ погиб

Генерал-майор Магомед Тушаев – командир 141 моторизованного полка национальной гвардии РФ.

Генерал-майор Виталий Герасимов – первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России.

Генерал-майор Андрей Колесников командующий 29-й армией Восточного военного округа.

Генерал-майор Андрей Суховецкий – заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа.

Генерал Олег Митяев — командир 150-й мотострелковой дивизии (В первые 10 дней войны эта дивизия потерпела разгромное поражение под Мариуполем)

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев — командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ.

"Три недели, прошедшие с начала полномасштабного российского вторжения в Украину доказали всему миру, что уметь хорошо маршировать в парадной форме отнюдь не значит уметь воевать", — заявили в центре стратегических коммуникаций.

Напомним, 19 марта Ирина Верещук заявила, что в Украине сейчас находится 562 российских военнопленных. По ее словам, они не хотят возвращаться из плена в Россию. Она добавила, что с ними обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом.

Руководитель Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко сообщил, что украинские военные убили российского майора Сергея Волынца. Под его руководством пилоты сбрасывали бомбы по всей Украине. Он также воевал в Сирии и Грузии.