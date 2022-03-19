На війні в Україні було вбито понад 20 високопоставлених військових РФ, — ЗСУ (фото)

В Управлінні стратегічних комунікацій заявили, що генерали гинуть через те, що беруться керувати бойовими діями на передовій через загальні невдачі російської армії.

За три тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже загинуло понад 20 високопоставлених російських військових. Українські військові знищили понад десяток найвищих командирів армії РФ, зокрема не менше шести генералів. Якщо брати до уваги Росгвардію. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України у Facebook.

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За інформацією відомства, одна з причин загибелі такої кількості високопоставлених російських генералів — це те, що вони беруться керувати бойовими діями на передовій, бо не мають змоги продемонструвати будь-яку перемогу. Так, генерали намагаються доповісти президентові Росії Володимиру Путіну, що намагаються робити все, що можуть. Унаслідок чого, самі гинуть.

Хто з генералів армії РФ загинув

Генерал-майор Магомед Тушаєв — командир 141 моторизованого полку національної гвардії РФ.

Генерал-майор Віталій Герасимов — перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії.

Генерал-майор Андрій Колесніков — командувач 29-ї армії Східного військового округу.

Генерал-майор Андрій Суховецький — заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу.

Генерал Олег Мітяєв — командир 150-ї мотострілецької дивізії (у перші 10 днів війни ця дивізія зазнала розгромної поразки під Маріуполем)

Генерал-лейтенант Андрій Мордвічов — командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

"Три тижні, що минули з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, довели всьому світу, що вміти добре марширувати в парадній формі аж ніяк не означає вміти воювати", — заявили в центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, 19 березня Ірина Верещук заявила, що в Україні зараз перебуває 562 російські військовополонені. За її словами, вони не хочуть повертатися з полону в Росію. Вона додала, що з ними поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Керівник Приморсько-Охтарського району Максим Бондаренко повідомив, що українські військові вбили російського майора Сергія Волинця. Під його керівництвом пілоти скидали бомби по всій Україні. Він також воював у Сирії та Грузії.