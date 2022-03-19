Вторгнення РФ в Україну: ЗСУ знищили льотчика, який бомбив Сирію та Грузію (фото)

Російського військового Сергія Волинця поховали у Краснодарському краї як "героя".

Українські військові ліквідували російського майора Сергія Волинця, який командував авіаційною ланкою ВПС РФ, і під його керівництвом пілоти скидали авіабомби по всій Україні. Про смерть "героя" повідомив у Telegram голова Приморсько-Охтарського району Максим Бондаренко.

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За інформацією чиновника, майор Волинець був учасником бойових дій у Грузії та Сирії.

"За бойові заслуги нагороджений орденами та медалями, зокрема медаллю ордену "За заслуги перед Батьківщиною". Представлений до державної нагороди – орден Мужності посмертно".

Поховали його 17 березня.

ЗСУ продовжують завдавати непоправної шкоди техніці та живій силі ворога, зокрема й авіації, яка перетворює міста України на руїни. Так, під час п'ятого удару по аеродрому в Чорнобаївці під Херсоном було ліквідовано командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ гвардії генерал-лейтенант Андрій Мордвічов. Усього з початку вторгнення ЗС РФ втратили 95 літаків та 115 вертольотів.

Ті ж пілоти, які трапляються до рук військових живими, іноді дивують навіть бувалих воїнів. Так стало відомо про затримання авіатора, батьки якого живуть у Кременчуці. Однак це не завадило йому бомбардувати рідну країну.