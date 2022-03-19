ЗСУ вшосте накрили вогнем техніку ЗС РФ на аеродромі в Чорнобаївці (фото)

Феномен Чорнобаївки вже активно обговорюється в соцмережах. Користувачі не розуміють, чому ЗС РФ постійно ставлять техніку туди, де її гарантовано знищать ЗСУ.

У Чорнобаївці Херсонської області Збройні сили України вшосте накрили позиції та техніку російських військових, про що повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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"Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх щойно в Чорнобаївці.) Вшосте", — написав він у Facebook. Публікацію автор супроводжував кадром із гумористичного серіалу "Круте піке". Які саме втратми в противника, Арестович не уточнив.

Фото: Скриншот

У свою чергу журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, де видно, як по аеродрому відпрацьовують "Байрактари".

"Неприборкані українські Байрактари коригують вогонь по зайнятому російськими військами аеропорту Херсона, а також посадках, де зосереджені російські війська на південному напрямку. Зараз видно, що завдяки Байрактару ОК Південь може коригувати вогонь артилерії з високою точністю", — написав він.

Сумнозвісний аеродром у Чорнобаївці став справжньою притчею во язицех за три тижні війни з Росією. Першого удару по захопленій противником авіабазі під Херсоном було завдано українськими військовими ще 27 лютого, коли з технікою ворога попрацював той самий "Байрактар".

Перша атака не зупинила росіян, котрі знову розмістили там свою техніку. Вже 7 березня українськими захисниками було знищено понад 30 вертольотів ЗС РФ, живу силу й техніку, про що повідомило командування морської піхоти.

Уже через три дні ЗСУ завдали третього удару по аеродрому, внаслідок чого окупанти втратили не менше семи вертольотів вартістю близько $130 млн доларів, які бомбили Одесу, Миколаїв та інші українські міста.

18 березня Олексій Арестович поінформував про новий удар по летовищу в Чорнобаївці. Цього разу було знищено передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Російської Федерації разом із начальником останньої, генерал-лейтенантом Андрієм Мордвічевим. Він став п'ятим російським генералом, який загинув за три тижні війни в Україні.

[ + – ] Генерал-лейтенант Андрій Мордвічев Фото: З відкритих джерел

У мережі пригоди російської армії в Чорнобаївці вже стали приводом для створення мемів. При цьому користувачі дивуються, чому ЗС РФ із такою завзятістю продовжують розміщувати авіатехніку там, де її гарантовано накриє українська армія.

Нагадаємо, з 16 по 17 березня ЗСУ частково знищили та зупинили просування вглиб підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку ЗС Російської Федерації, але точні втрати окупантів наразі встановлюються.