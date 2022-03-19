ЗСУ вшосте накрили вогнем техніку ЗС РФ на аеродромі в Чорнобаївці (фото)
Феномен Чорнобаївки вже активно обговорюється в соцмережах. Користувачі не розуміють, чому ЗС РФ постійно ставлять техніку туди, де її гарантовано знищать ЗСУ.
У Чорнобаївці Херсонської області Збройні сили України вшосте накрили позиції та техніку російських військових, про що повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх щойно в Чорнобаївці.) Вшосте", — написав він у Facebook. Публікацію автор супроводжував кадром із гумористичного серіалу "Круте піке". Які саме втратми в противника, Арестович не уточнив.
У свою чергу журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, де видно, як по аеродрому відпрацьовують "Байрактари".
"Неприборкані українські Байрактари коригують вогонь по зайнятому російськими військами аеропорту Херсона, а також посадках, де зосереджені російські війська на південному напрямку. Зараз видно, що завдяки Байрактару ОК Південь може коригувати вогонь артилерії з високою точністю", — написав він.
Сумнозвісний аеродром у Чорнобаївці став справжньою притчею во язицех за три тижні війни з Росією. Першого удару по захопленій противником авіабазі під Херсоном було завдано українськими військовими ще 27 лютого, коли з технікою ворога попрацював той самий "Байрактар".
Перша атака не зупинила росіян, котрі знову розмістили там свою техніку. Вже 7 березня українськими захисниками було знищено понад 30 вертольотів ЗС РФ, живу силу й техніку, про що повідомило командування морської піхоти.
Уже через три дні ЗСУ завдали третього удару по аеродрому, внаслідок чого окупанти втратили не менше семи вертольотів вартістю близько $130 млн доларів, які бомбили Одесу, Миколаїв та інші українські міста.
18 березня Олексій Арестович поінформував про новий удар по летовищу в Чорнобаївці. Цього разу було знищено передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Російської Федерації разом із начальником останньої, генерал-лейтенантом Андрієм Мордвічевим. Він став п'ятим російським генералом, який загинув за три тижні війни в Україні.
У мережі пригоди російської армії в Чорнобаївці вже стали приводом для створення мемів. При цьому користувачі дивуються, чому ЗС РФ із такою завзятістю продовжують розміщувати авіатехніку там, де її гарантовано накриє українська армія.
Нагадаємо, з 16 по 17 березня ЗСУ частково знищили та зупинили просування вглиб підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку ЗС Російської Федерації, але точні втрати окупантів наразі встановлюються.