ВСУ в шестой раз накрыли огнем технику ВС РФ на аэродроме в Чернобаевке (фото)

Феномен Чернобаевки уже активно обсуждается в соцсетях. Пользователи не понимают, почему ВС РФ постоянно ставят технику туда, где ее гарантированно уничтожат ВСУ.

В Чернобаевке Херсонской области Вооруженные силы Украины в шестой раз накрыли позиции и технику российских военных, о чем сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Только не смейтесь. Но мы снова влупили их только что в Чернобаевке.) В шестой раз", – написал он в Facebook. Публикацию автор сопроводил кадром из юмористического сериала "Крутое пике". Какие именно потери у противника, Арестович не уточнил.

Фото: Скриншот

В свою очередь журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, где видно, как по аэродрому отрабатывают "Байрактары".

"Неукротимые украинские Байрактары корректируют огонь по занятому российскими войсками аэропорту Херсона, а также по посадкам, где сосредоточены российские войска на южном направлении. Сейчас видно, что благодаря Байрактару ОК Південь может корректировать огонь артиллерии с высокой точностью", – написал он.

Печально известный аэродром в Чернобаевке стал настоящей притчей во языцех за три недели войны с Россией. Первый удар по захваченной противником авиабазе под Херсоном был нанесен украинскими военными еще 27 февраля, когда с техникой врага поработал все тот же "Байрактар".

Первая атака не остановила россиян, которые снова разместили там свою технику. Уже 7 марта украинскими защитниками были уничтожены более 30 вертолетов ВС РФ, живая сила и техника, о чем сообщило командование морской пехоты.

Уже через три дня ВСУ нанесли третий удар по аэродрому, в результате чего оккупанты лишились не менее семи вертолетов стоимостью около $130 млн долларов, которые бомбили Одессу, Николаев и другие украинские города.

18 марта Алексей Арестович проинформировал о новом ударе по аэродрому в Чернобаевке. В этот раз был уничтожен передовой командный пункт 8-й общевоенной армии Южного военного округа Российской Федерациии вместе с начальником последней, генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым. Он стал пятым российским генералом, погибшим за три недели войны в Украине.

[ + – ] Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев Фото: Из открытых источников

В Сети приключения российской армии в Чернобаевке уже стали поводом для создания мемов. При этом пользователи недоумевают, почему ВС РФ с таким упорством продолжают размещать авиатехнику там, где ее гарантированно накроет украинская армия.

Напомним, с 16 по 17 марта ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка ВС Российской Федерации, но точные потери оккупантов на данный момент устанавливаются.