Вторжение РФ в Украину: ВСУ уничтожили летчика, бомбившего Сирию и Грузию (фото)

Российского военного Сергея Волынца похоронили в Краснодарском крае как "героя".

Украинские военные ликвидировали российского майора Сергея Волынца, который командовал авиационным звеном ВВС РФ, и под его руководством пилоты сбрасывали авиабомбы по всей Украине. О смерти "героя" сообщил в Telegram руководитель Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

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По информации чиновника, майор Волынец был участником боевых действий в Грузии и Сирии.

"За боевые заслуги награжден орденами и медалями, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством". Представлен к государственной награде – орден Мужества посмертно".

Похоронили его 17 марта.

ВСУ продолжают наносить непоправимый ущерб технике и живой силе врага, в том числе и авиации, которая превращает города Украины в руины. Так, во время пятого удара по аэродрому в Чернобаевке под Херсоном был ликвидирован командующий 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Всего с начала вторжения ВС РФ потеряли 95 самолетов и 115 вертолетов.

Те же пилоты, которые попадаются в руки военных живыми, иногда удивляют даже бывалых воинов. Так, стало известно о задержании авиатора, родители которого живут в Кременчуге. Однако это не помешало ему бомбить родную страну.