Жительница Кременчуга рассказала, как ее сын бомбил украинцев в составе авиации ВС РФ

Женщина просит прощения у сограждан за то, что не смогла воспитать "нормального" человека.

Мать пленного российского летчика, который обстреливал Николаев, но был сбит ВСУ и попал в плен, попросила у украинского народа прощения за своего сына. Сама женщина живет в Кременчуге, Полтавской области, сообщает СБУ.

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"Мой родной сын проходил службу пилотом в полку морской авиации РФ, который дислоцируется на оккупированной Россией территории Крыма в городе Саки. 5 марта 2022 года, выполняя преступные приказы командования российской армии на самолете Су-31, вылетел в Николаевскую область, где был сбит украинскими ПВО и попал в плен. Про эту новость мы узнали из СМИ, просматривая репортаж про сбитых летчиков над Николаевом. Меня захлестнули боль и стыд за своего сына. Мы неоднократно слышали в Кременчуге жуткий вой сирен воздушной тревоги. И мне было тяжело понять сына, как можно было выполнять преступный приказ про бомбардировку Украины. Естественно, я переживаю за своего сына. Попал в плен, но, слава Богу, остался жив. Прошу прощения перед украинским народом и прошу за сына и за себя, что не смогла вырастить нормального достойного человека", – заявила женщина, вытирая слезы.

Самолет, о котором говорит героиня видео, был сбит морпехами 5 марта вместе с тремя другими, и один пилот попал в плен. Во время задержания он признался, что его воинская часть базируется в Крыму.

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Напомним, авиация РФ продолжает обстреливать города Украины. Так, 9 марта в результате авиаудара была разрушена больница в центре Мариуполя, в том числе и родильное отделение. 11 марта самолеты агрессора сбросили бомбы на аэропорт в Луцке.