Авиаудары по аэродрому в Луцке: количество погибших увеличилось
Ракеты по объекту могли прилететь со стороны Черного моря.
В результате авиаударов врага по военному аэродрому в Луцке четыре человека погибли, а шесть получили ранения. Об этом сказал мэр Луцка Игорь Полищук в видеообращении.
По его словам, в городе был "предатель, который передавал ФСБ РФ информацию о военном аэродроме". Его уже задержали сотрудники СБУ.
"Так называемый "аэролюбитель" являлся членом общественной организации.
Ракеты попали в аэродром утром 11 марта около 5:45. Спасатели и экологи устраняют последствия удара.
Котельные города выключили по распоряжению градоначальника. Оборудование не пострадало, отопление работает.
Откуда стреляли по аэродрому в Луцке?
Военный аэродром в Луцке обстреляли четырьмя крылатыми ракетами, заявил глава Волынской областной военной администрации (ОВА) Юрий Погуляйко.
Изначально он говорил о двух погибших после обстрела. Снаряды, по словам главы ОВА, мог выпустить бомбардировщик армии РФ в районе Черного моря.
Минобороны РФ говорило о нанесении ударов в Луцке и Ивано-Франковске высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры.
Отметим, что в Луцке 24 февраля полицейские задержали пособника врагов. Мужчина снимал на телефон передвижение техники Вооруженных сил Украины.
Фокус ранее писал об освобождении ВСУ пяти населенных пунктов в Черниговской области, в том числе поселка Викторовка.