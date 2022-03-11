Авиаудары по аэродрому в Луцке: количество погибших увеличилось

Ракеты по объекту могли прилететь со стороны Черного моря.

В результате авиаударов врага по военному аэродрому в Луцке четыре человека погибли, а шесть получили ранения. Об этом сказал мэр Луцка Игорь Полищук в видеообращении.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, в городе был "предатель, который передавал ФСБ РФ информацию о военном аэродроме". Его уже задержали сотрудники СБУ.

"Так называемый "аэролюбитель" являлся членом общественной организации.

Ракеты попали в аэродром утром 11 марта около 5:45. Спасатели и экологи устраняют последствия удара.

Котельные города выключили по распоряжению градоначальника. Оборудование не пострадало, отопление работает.

Откуда стреляли по аэродрому в Луцке?

Военный аэродром в Луцке обстреляли четырьмя крылатыми ракетами, заявил глава Волынской областной военной администрации (ОВА) Юрий Погуляйко.

Изначально он говорил о двух погибших после обстрела. Снаряды, по словам главы ОВА, мог выпустить бомбардировщик армии РФ в районе Черного моря.

Минобороны РФ говорило о нанесении ударов в Луцке и Ивано-Франковске высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры.

Отметим, что в Луцке 24 февраля полицейские задержали пособника врагов. Мужчина снимал на телефон передвижение техники Вооруженных сил Украины.

Фокус ранее писал об освобождении ВСУ пяти населенных пунктов в Черниговской области, в том числе поселка Викторовка.