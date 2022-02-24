В Луцке задержан пособник оккупантов, который снимал на видео технику ВСУ, - Геращенко (видео)

В МВД призывают обращаться в полицию в случае выявления фактов съемки передвижения украинских военных.

В Луцке полицеские задержали пособника российских оккупантов, который снимал на телефон передвижение военной техники Воруженных сил Украины. Об этом сообщил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко, прикрепив видео.

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Его передали в Службу безопасности Украины для дальнейших следственных действий.

"Если Вы видите как кто то снимает передвижение украинской военной техники — звоните 102. Или если вы физически сильный человек, предпримите меры по задержанию подсобника оккупантов на месте!" — обратился Геращенко к украинцам.

Напомним, украинцев призвали не снимать передвижения наших войск, не выкладывать в Сеть фото и видео техники ВСУ и Национальной гвардии, чтобы не помогать разведке агрессора.

В Сумской области украинские военные уничтожили колонну российской техники с помощью ПТРК "Javelin".

Россия начала наносить удары по объектам крупных городов Украины после пяти утра 24 февраля. Силовики сообщили, где в Киевской области враг нанес ущерб.