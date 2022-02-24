У Луцьку затримано пособника окупантів, який знімав на відео техніку ЗСУ, — Геращенко (відео)

В МВС закликають звертатися до поліції у разі виявлення фактів зйомки пересування українських військових.

У Луцьку поліцейські затримали посібника російських окупантів, який знімав на телефон пересування військової техніки Збройних Сил України. Про це повідомив у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко, прикріпивши відео.

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Його передали до Служби безпеки України для подальших слідчих дій.

"Якщо Ви бачите як хтось знімає пересування української військової техніки — телефонуйте 102. Або якщо ви фізично сильна людина, вживайте заходів щодо затримання підсобника окупантів на місці!" — звернувся Геращенко до українців.

Нагадаємо, українців закликали не знімати пересування наших військ, не викладати у мережу фото та відео техніки ЗСУ та Національної гвардії, щоб не допомагати розвідці агресора.

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