Авіаудари аеродромом у Луцьку: кількість загиблих збільшилася

Ракети на об'єкт могли прилетіти з боку Чорного моря.

Унаслідок авіаударів ворога по військовому аеродрому в Луцьку чотири людини загинули, а шість отримали поранення. Про це сказав мер Луцька Ігор Поліщук у відеозверненні.

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За його словами, у місті був "зрадник, який передавав ФСБ РФ інформацію про військовий аеродром". Його вже затримали працівники СБУ.

"Так званий "аероаматор" був членом громадської організації.

Ракети потрапили в аеродром уранці 11 березня близько 5:45. Рятувальники й екологи усувають наслідки удару.

Котельні міста виключили за розпорядженням градоначальника. Обладнання не постраждало, опалення працює.

Звідки стріляли аеродромом у Луцьку?

Військовий аеродром у Луцьку обстріляли чотирма крилатими ракетами, заявив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Спочатку він говорив про двох загиблих після обстрілу. Снаряди, за словами глави ОВА, міг випустити бомбардувальник армії РФ у районі Чорного моря.

Міноборони РФ говорило про завдання ударів у Луцьку й Івано-Франківську високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури.

Зазначимо, що в Луцьку 24 лютого поліцейські затримали посіпака ворогів. Чоловік знімав на телефон пересування техніки Збройних Сил України.

Фокус раніше писав про звільнення ЗСУ п'яти населених пунктів у Чернігівській області, зокрема селища Вікторівка.