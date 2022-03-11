ЗС РФ ударили ракетами по Луцьку й Івано-Франківську: цілилися в аеропорти (фото, відео)
Жителів атакованих міст просять не панікувати та не залишати свої будинки.
На ранок 11 березня російські військові атакували аеродром поблизу Луцька. Про це заявив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко у Facebook.
За його словами, приблизно о 6-ій ранку поблизу Луцька на аеродромі пролунали вибухи — зараз на місці працює пожежна служба. За попередньою інформацією, жертв немає.
У мережі розповсюдили кадри атаки Луцька.
Ще відомо про атаку Івано-Франківська. Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що в місті прогриміли вибухи в районі аеропорту.
"Повітряна тривога не спрацювала, відбуваються вибухи в нашому аеропорту. Прохання до всіх жителів міста, будь ласка, не розповсюджуйте відео з вибухами, зберігайте спокій", — сказав Марцінків і додав, що це друга атака обласного центру.
У Міноборони Росії повідомили, що в Луцьку й Івано-Франківську завдали удару високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури, чим вивели з ладу військові аеродроми.
У ранковому зведенні Генштабу від 11 березня повідомлялося, що ворог зазнав серйозних втрат на Чернігівщині — окупанти здаються в полон, деморалізовані.
Також повідомлялося, що в Харкові російська ракета вибухнула біля синагоги, де ховалися понад 100 євреїв.