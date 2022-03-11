ВС РФ ударили ракетами по Луцку и Ивано-Франковску: целились в аэропорты (фото, видео)

Жителей атакованных городов просят не паниковать и не покидать свои дома.

Под утро 11 марта российские военные атаковали аэродром вблизи Луцка. Об этом заявил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко в Facebook.

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По его словам, около 6 утра вблизи Луцка на аэродроме прозвучали взрывы— сейчас на месте работает пожарная служба. По предварительной информации, жертв нет.

В сети распространили кадры атаки Луцка.

Еще известно об атаке Ивано-Франковска. Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил, что в городе прогремели взрывы в районе аэропорта.

"Воздушная тревога не сработала, происходят взрывы в нашем аэропорту. Просьба ко всем жителям города, пожалуйста, не распространяйте видео со взрывами, сохраняйте спокойствие", – сказал Марцинкив и добавил, что это вторая атака областного центра.

В Минобороны России сообщили, что в Луцке и Ивано-Франковске нанесли удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры, чем вывели из строя военные аэродромы.

В утренней сводке Генштаба от 11 марта сообщалось, что враг понес серьезные потери в Черниговской области — оккупанты сдаются в плен, деморализированы.

Также сообщалось, что в Харькове российская ракета взорвалась возле синагоги, где прятались более 100 евреев.