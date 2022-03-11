ВС РФ ударили ракетами по Луцку и Ивано-Франковску: целились в аэропорты (фото, видео)
Жителей атакованных городов просят не паниковать и не покидать свои дома.
Под утро 11 марта российские военные атаковали аэродром вблизи Луцка. Об этом заявил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко в Facebook.
По его словам, около 6 утра вблизи Луцка на аэродроме прозвучали взрывы— сейчас на месте работает пожарная служба. По предварительной информации, жертв нет.
В сети распространили кадры атаки Луцка.
Еще известно об атаке Ивано-Франковска. Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил, что в городе прогремели взрывы в районе аэропорта.
"Воздушная тревога не сработала, происходят взрывы в нашем аэропорту. Просьба ко всем жителям города, пожалуйста, не распространяйте видео со взрывами, сохраняйте спокойствие", – сказал Марцинкив и добавил, что это вторая атака областного центра.
В Минобороны России сообщили, что в Луцке и Ивано-Франковске нанесли удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры, чем вывели из строя военные аэродромы.
В утренней сводке Генштаба от 11 марта сообщалось, что враг понес серьезные потери в Черниговской области — оккупанты сдаются в плен, деморализированы.
Также сообщалось, что в Харькове российская ракета взорвалась возле синагоги, где прятались более 100 евреев.