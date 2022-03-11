ВСУ уничтожают армию РФ, враг привозит на войну заключенных, – Генштаб ВСУ

Захватчик грабит мирных жителей, берет их в заложники и проводит казни в некоторых областях Украины, заявили украинские военные.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 16-й день войны с Россией дают достойный отпор и сдерживают наступление агрессора. Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Захватчики несут серьезные потери и чтобы пополнить армейские ряды, свозят заключенных из Ростовской области, предлагая им в обмен амнистию, отметили в Генштабе.

"В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех. Даже тех, кто не имеет опыта военной службы", – заявили военные.

Война в Украине – что происходит в районах боевых действий

Значительных изменений в положении ВСУ и ВС РФ за последние шесть часов не произошло. Противник распространяет агрессивную российскую пропаганду на временно захваченных территориях.

"Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением", – говорится в сводке.

[ + – ] Значительных изменений в положении ВСУ пока не произошло

На территории Херсонской области агрессор хочет ввести административно-полицейский режим и создает комендатуры для поддержания "порядка".

Во время боев в Черниговской области с подразделениями ВСУ захватчики понесли существенные потери. Личный состав вражеских войск на этом направлении деморализован и сдается в плен, сообщил украинский Генштаб.

В некоторых населенных пунктах противник нарушает нормы Международного гуманитарного, совершает грабежи, берет гражданских в заложники и проводит казни, заключили военные.

[ + – ] Враг несет потери в Украине Фото: ria.ru

Напомним, что советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко подсчитал примерную сумму ущерба от вторжения войск РФ в Украину. Разрушены инфраструктура, здания и другие материальные ценности на сумму около 100 млрд долларов.

Министр иностранных дел Китая Ван И 10 марта первый раз назвал вторжение России в Украину войной. Дипломат призвал международное сообщество активизироваться и не допустить эскалации боевых действий.

Президент Франции Эммануэль Макрон на данный момент не видит возможности завершить войну в Украине дипломатическим путем.