ВСУ уничтожают армию РФ, враг привозит на войну заключенных, – Генштаб ВСУ
Захватчик грабит мирных жителей, берет их в заложники и проводит казни в некоторых областях Украины, заявили украинские военные.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 16-й день войны с Россией дают достойный отпор и сдерживают наступление агрессора. Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Захватчики несут серьезные потери и чтобы пополнить армейские ряды, свозят заключенных из Ростовской области, предлагая им в обмен амнистию, отметили в Генштабе.
"В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех. Даже тех, кто не имеет опыта военной службы", – заявили военные.
Война в Украине – что происходит в районах боевых действий
Значительных изменений в положении ВСУ и ВС РФ за последние шесть часов не произошло. Противник распространяет агрессивную российскую пропаганду на временно захваченных территориях.
"Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением", – говорится в сводке.
На территории Херсонской области агрессор хочет ввести административно-полицейский режим и создает комендатуры для поддержания "порядка".
Во время боев в Черниговской области с подразделениями ВСУ захватчики понесли существенные потери. Личный состав вражеских войск на этом направлении деморализован и сдается в плен, сообщил украинский Генштаб.
В некоторых населенных пунктах противник нарушает нормы Международного гуманитарного, совершает грабежи, берет гражданских в заложники и проводит казни, заключили военные.
Напомним, что советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко подсчитал примерную сумму ущерба от вторжения войск РФ в Украину. Разрушены инфраструктура, здания и другие материальные ценности на сумму около 100 млрд долларов.
Министр иностранных дел Китая Ван И 10 марта первый раз назвал вторжение России в Украину войной. Дипломат призвал международное сообщество активизироваться и не допустить эскалации боевых действий.
Президент Франции Эммануэль Макрон на данный момент не видит возможности завершить войну в Украине дипломатическим путем.