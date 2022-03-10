В МИД Китая впервые назвали происходящее в Украине войной
Руководитель Китайского внешнеполитического ведомства надеется, что война в Украине закончится как можно скорее.
Министр иностранных дел Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. Об этом он заявил во время переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает The Guardian.
"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", — сказал Ван И.
Ван И также призвал международное сообщество предпринять больше действий, чтобы избежать эскалации боевых действий в Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц беседовали с председателем КПК Си Цзиньпином по поводу ситуации в Украине. Цзиньпин пообещал предоставить Украине гуманитарную помощь.
Ранее Фокус сообщал, что экономические санкции и обвал рубля привели к сокращению поставок в Россию китайских смартфонов. Речь идет о таких известных брендах, как Xiaomi, Oppo и Huawei.
КНР не будет рисковать неограниченным доступом к мировому финансовому рынку, чтобы помочь России, считают политические обозреватели.