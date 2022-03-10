В МИД Китая впервые назвали происходящее в Украине войной

Руководитель Китайского внешнеполитического ведомства надеется, что война в Украине закончится как можно скорее.

Министр иностранных дел Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. Об этом он заявил во время переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает The Guardian.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", — сказал Ван И.

Ван И также призвал международное сообщество предпринять больше действий, чтобы избежать эскалации боевых действий в Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц беседовали с председателем КПК Си Цзиньпином по поводу ситуации в Украине. Цзиньпин пообещал предоставить Украине гуманитарную помощь.

Ранее Фокус сообщал, что экономические санкции и обвал рубля привели к сокращению поставок в Россию китайских смартфонов. Речь идет о таких известных брендах, как Xiaomi, Oppo и Huawei.

КНР не будет рисковать неограниченным доступом к мировому финансовому рынку, чтобы помочь России, считают политические обозреватели.