Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию, — Financial Times

Экономические санкции и обвал курса рубля мешает китайским производителям зарабатывать на продаже товаров россиянам, ведь цены меняются каждый день.

Крупнейшие производители смартфонов Китая Xiaomi, Oppo и Huawei ограничили поставки своей продукции в Россию после вторжения в Украину. Об этом сообщает американское издание Finanсial Times, ссылаясь на собственные источники в технологической отрасли.

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Поставки трех компаний с начала войны в Украине сократились как минимум вдвое. Стоит отметить, что китайские бренды занимают примерно 60% рынка смартфонов в России.

Один из бывших руководителей Xiaomi в комментарии FT объяснил, что из-за политической поддержки РФ со стороны Пекина китайские компании не могут открыто объявить о приостановке продаж. В то же время, производители предпочитают какое-то время оставаться в стороне и понаблюдать за развитием ситуации. Представители отрасли ожидают, что последствия западных санкций в конечном итоге нанесут России больший ущерб, чем Ирану.

По данным FT, китайские фабрики, выпускающие технику, очень рассчитывали на российский рынок с десятками миллионов потребителей. По итогам 2021 года двусторонняя торговля между странами достигла рекордного объема в $146 млрд. Китай обеспечил около 14% всего российского импорта, включая большую часть электроники.

Западные компании, такие как Apple, приостановили поставку смартфонов в РФ в связи с международными санкциями. Китай получил конкурентное преимущество на российском рынке, однако не может им воспользоваться из-за тех же экономических ограничений и обвала рубля на 35%. Чтобы компенсировать падение курса, китайским производителям необходимо повышать цены, а это сложно из-за общего состояния экономики РФ и снижения покупательской способности.

"Нужно каждый день устанавливать новую цену, чтобы избежать убытков", — отметил аналитик консалтинговой компании Counterpoint Research Иван Лам и добавил, что некоторые российские дистрибьюторы даже перестали заказывать товары у китайских компаний из-за скачков курса.

Руководитель компании по производству медицинского оборудования Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co. сказал, что многие российские клиенты отменили свои заказы, поскольку запрет Swift затруднил для них платежи в долларах или евро. Большинство российских банков не осуществляли платежи в юанях или располагают недостаточно большим количеством этой валюты.

"Мы считаем, что у российского рынка большой потенциал, и страна будет нуждаться в китайских товарах больше, чем когда-либо", — сказал он. "Однако мы подождем лучшего времени для выхода на рынок РФ".

Многие китайские компании сообщают, что клиенты из России начали чаще совершать платежи в юанях, однако сталкиваются с рядом проблем. По словам менеджера компании игрушек из Хуэйчжоу Джона Джина, из-за большого спроса людям приходится ждать не менее двух недель для открытия счета в московском отделении Банка Китая.

Руководитель отдела анализа Китая в консалтинговой компании Control Risks Эндрю Гилхольм добавил, что Пекин уже рассматривал потенциальные издержки, связанные с возможным конфликтом с Россией, несмотря на то, что не поддерживает большинство санкций, называя их незаконными. Политики также размышляют, как можно финансировать китайско-российскую торговлю после того, как Запад ввел санкции против российского Центрального банка и исключил Россию из международной платежной системы Swift.

Ранее Apple остановила поставки и продажи своей техники в России. iPhone и другие устройства компании больше нельзя заказать на официальном сайте.

Однако спустя сутки магазины Apple в России открылись и начали продавать брендовую продукцию в 25 городах страны. Торговые точки официального дистрибьютера re:Store предлагают такой же ассортимент товаров, но на 20%-30% дороже, чем до вторжения ВС РФ в Украину.