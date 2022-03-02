Apple остановила поставки и продажи своей техники в России, поддержав Украину

"Яблочная" корпорация одной из последних поддержала Украину, однако ее решение имеет большое влияние на всю отрасль, отмечают эксперты.

Американская компания Apple остановила поставку и продажу всей своей продукции в Россию в ответ на вторжение российских войск в Украину. Об этом пишет издание The Verge, ссылаясь на письмо корпорации.

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Как заявила Apple, она приостановила оказание некоторых своих услуг. В частности, iPhone, MacBook и другая техника американского производителя больше не продается в магазинах Apple Store на территории России. Продукты по прежнему отображаются на российском сайте, однако их нельзя заказать или добавить в корзину.

Кроме того, компания удалила российские новостные приложения, в том числе приложение новостных служб Russia Today и Sputnik, из своего онлайнх-магазина App Store в странах даже за пределами России. Она также отключила в Apple Maps в Украине службу дорожного трафика (показывает пробки) и отчеты об инцидентах в реальном времени, чтобы оккупанты не могли следить за передвижениями украинских войск.

"Мы глубоко обеспокоены вторжением России в Украину и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате насилия. Мы поддерживаем гуманитарные меры, оказываем помощь в связи с разворачивающимся кризисом с беженцами и делаем все возможное, чтобы поддержать наши команды в регионе", — цитирует The Verge послание Apple.

В своем письме компания добавила, что продолжает следить за ситуацией в Украине и сотрудничать с правительственными органами для принятия различных мер. Она также призвала к миру.

Как отмечает Wired, Apple одной из последних среди крупных технологических компаний выразила поддержку Украине в войне с Россией, однако ее позиция имеет большой вес в отрасли из-за широкой популярности продукции. Действия компании особенно важны на фоне критики, с которой она столкнулась из-за уступок иностранным правительствам, в частности, по изменению политики конфиденциальности.

"У Apple действительно много власти. И потребители очень зависимы от их продуктов. И поэтому отказ от этих продуктов имеет смысл", — объяснил Ниру Пахариа, доцент Школы бизнеса Макдоно Джорджтаунского университета, которая исследует поведение потребителей, моральную психологию и сигнализацию бренда.

Руководитель программы по технологиям и внешней политике Немецкого совета по международным отношениям Тайсон Баркер напомнил, что в недавнем прошлом Apple тесно сотрудничала с властями РФ. Например, в 2021 году она удалила из своих онлайн-магазинов приложения для голосования от оппозиционера Алексея Навального, а также согласилась устанавливать на iPhone российские приложения.

Ранее писали, что 25 февраля глава Минцифры Михаил Федоров обратился к гендиректору компании Apple Тиму Куку с просьбой заблокировать App Store в РФ. По словам министра, таким образом российские разработчики не смогут зарабатывать на своих приложениях.

Сообщали также, что платежный сервис Apple Pay больше не работает в России. Клиенты российсих банков, которые попали под санкции, больше не смогут воспользоваться этой услугой даже за рубежом.