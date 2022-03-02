Apple зупинила постачання та продаж своєї техніки в Росії, підтримавши Україну

"Яблучна" корпорація однією з останніх підтримала Україну, проте її рішення має великий вплив на всю галузь, зазначають експерти.

Американська компанія Apple зупинила постачання та продаж усієї своєї продукції до Росії у відповідь на вторгнення російських військ в Україну. Про це пише видання The Verge, посилаючись на лист корпорації.

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Як заявила Apple, вона припинила надання деяких своїх послуг. Зокрема, iPhone, MacBook та інша техніка американського виробника більше не продається у магазинах Apple Store на території Росії. Продукти, як і раніше, відображаються на російському сайті, однак їх не можна замовити або додати до кошика.

Крім того, компанія видалила російські новинні додатки, зокрема додаток служб новин Russia Today і Sputnik, зі свого онлайн-магазину App Store в країнах навіть за межами Росії. Вона також відключила в Apple Maps в Україні службу дорожнього трафіку (показує затори) та звіти про інциденти в реальному часі, щоб окупанти не могли стежити за пересуваннями українських військ.

"Ми глибоко стурбовані вторгненням Росії в Україну і підтримуємо всіх людей, які страждають внаслідок насильства. Ми підтримуємо гуманітарні заходи, надаємо допомогу у зв'язку із кризою, що розгортається, з біженцями, і робимо все можливе, щоб підтримати наші команди в регіоні", — цитує The Verge лист Apple.

У своєму листі компанія додала, що продовжує стежити за ситуацією в Україні та співпрацювати з урядовими органами для вжиття різних заходів. Вона також закликала до миру.

Як зазначає Wired, Apple однією з останніх серед великих технологічних компаній висловила підтримку Україні у війні з Росією, проте її позиція має велику вагу в галузі через широку популярність продукції. Дії компанії особливо важливі на тлі критики, з якою вона зіткнулася через поступки іноземним урядам, зокрема щодо зміни політики конфіденційності.

"В Apple дійсно багато влади. І споживачі дуже залежні від їхніх продуктів. І тому відмова від цих продуктів має сенс", — пояснив Ніру Пахаріа, доцент Школи бізнесу Макдоно Джорджтаунського університету, яка досліджує поведінку споживачів, моральну психологію та сигналізацію бренду.

Керівник програми з технологій та зовнішньої політики Німецької ради з міжнародних відносин Тайсон Баркер нагадав, що в недавньому минулому Apple тісно співпрацювала з владою РФ. Наприклад, у 2021 році вона видалила зі своїх онлайн-магазинів додатки для голосування від опозиціонера Олексія Навального, а також погодилася встановлювати на iPhone російські програми.

Раніше писали, що 25 лютого глава Мінцифри Михайло Федоров звернувся до гендиректора компанії Apple Тіма Кука з проханням заблокувати App Store в РФ. За словами Міністра, таким чином російські розробники не зможуть заробляти на своїх додатках.

Повідомляли також, що платіжний сервіс Apple Pay більше не працює в Росії. Клієнти російських банків, які потрапили під санкції, більше не зможуть скористатися цією послугою навіть за кордоном.