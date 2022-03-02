Apple Pay більше не працює у Росії

У заяві Центробанку РФ йдеться, що клієнти банків із РФ, які опинилися під санкціями, більше не зможуть розплачуватися картками за допомогою цієї послуги.

Клієнти деяких російських банків розповіли, що не можуть використовувати свої банківські картки для Google Pay та Apple Pay. У заяві російського Центробанку йдеться, що клієнти банків із РФ, які опинилися під санкціями, більше не зможуть розплачуватись картами цих банків за кордоном. Про це повідомляє The Indian Express.

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Список російських банків, які потрапили під санкції:

Банк Открытие

Промсвязьбанк

Радкомбанк

ВЕБ.РФ

Банк ВТБ

Банк "Росія"

Новікомбанк

"Також картки цих банків не можна буде використовувати з Apple Pay і Google Pay, але стандартні контактні або безконтактні платежі за цими картками все ще доступні по всій Росії", — заявив Центробанк РФ.

Пасажири московського метрополітену вже не можуть розрахуватися Apple Pay та Google Pay, що спричинило довгі черги, тому що людям довелося переходити на готівку.

Google Pay і Apple Pay не такі популярні в Росії, як у США. Найпоширеніші платіжні послуги в РФ — Sberbank Online, YooMoney (колишні Yandex Money) і QIWI.

За останніми даними, 29% росіян користуються Google Pay, а Apple Pay – 20%.

Раніше Фокус повідомляв, що Євросоюз погодив відключення семи російських банків від SWIFT. Список підсанкційних банків з РФ ще не остаточний, але поки що в ньому немає головних російських фінустанов — Ощадбанку та Газпрому. Пояснюється це тим, що представники Євросоюзу бояться скорочень постачань енергоресурсів з РФ, на що Кремль може піти як заходи у відповідь.